Por falta de gas, en una escuela de Tolosa los padres dejan de enviar a sus hijos a clase

Hace tres semanas les retiraron el medidor por una pérdida, pero no logran dar con la falla. Dicen que los chicos sufren mucho frío debido a la falta de calefacción y no pueden servirles nada caliente en el desayuno porque no tienen los medios para calentar

En la escuela primaria Nº31 hace tres semanas que están sin gas y ya hay padres que decidieron no enviar a sus hijos a clase a raíz del frío que sufren dentro de las aulas. Según comentó una mamá, Camuzzi retiró el medidor a raíz de una pérdida que se registraba en la instalación del gas. Desde entonces, las autoridades del establecimiento ubicado en 3 entre 527 y 528 elevaron los reclamos correspondientes para que fueran a solucionar el inconveniente, pero hasta el momento el personal enviado no logra dar con la pérdida y consecuentemente el suministro sigue interrumpido. "Los chicos se mueren de frío, están dentro del aula y no se pueden sacar las camperas porque se congelan", indicó la madre. El inconveniente no es sólo ese, que no es menor, si no que en el desayuno que les dan todas las mañanas los alumnos no pueden tomar nada caliente ya que no tienen los medios para calentar lo que les sirven. Debido a esta situación, y a las bajas temperaturas que se vienen registrando, algunos padres tomaron la decisión de no enviar a sus hijos a la escuela para no exponerlos a que puedan terminar enfermos.

