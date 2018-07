Críticas cruzadas entre Elisa Carrió y representantes del radicalismo

La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió emitió fuertes críticas en las últimas horas contra su ex partido, la Unión Cívica Radical, desde donde surgió una dura respuesta a través de un comunicado firmado por su presidente, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo.

Tras una semana en la que su figura quedó en medio de críticas por la frase en la que recomendó a los argentinos “dar propinas” para salir de la crisis, la diputada chicaneó al radicalismo y a su par en el Congreso, Atilio Benedetti, ubicado en una de las primeras filas del salón.

“Yo no quiero cargos. Y nadie puede vencer al que no quiere nada. Si yo tuviera interés, habría una interna y no tengo interés en ningún cargo. En consecuencia, la alianza (Cambiemos) está asegurada. Y los radicales harán lo que nosotros digamos, ¿no es así Benedetti?”, manifestó.

“Al final, los radicales tienen que reconocer que están con una exmiembro (del partido) que los maneja desde afuera ¡Es divino! ¡No saben! Es el mayor castigo por misóginos. Nos mandaban a las convenciones a servir empanadas y ahora los manejo yo desde afuera”, concluyó “Lilita”.

“Por nuestro compromiso con la coalición Cambiemos, de la cual somos fundadores, y por el futuro de la Argentina, le pedimos a Elisa Carrió que se abstenga de continuar con esta serie de declaraciones desafortunadas, que lamentablemente ya se han vuelto una costumbre suya”, fue la contestación que le hicieron desde el centenario partido.