Sorpresivo paro docente por demora en el pago dejó sin clases a miles de chicos

La desproporción entre el percance técnico en el Banco Provincia, que retrasó 4 horas el depósito de sueldos, y la reacción gremial, que paralizó a las escuelas, generó una investigación en Educación y otra en el Bapro

Un intempestivo paro docente por una demora en el depósito de los sueldos de junio dejó ayer a la tarde a decenas de miles de alumnos sin clase y a otros tantos padres indignados por la medida que, como fue adoptada alrededor de las 11,30, los tomó por sorpresa.

La “desproporción” entre el percance técnico -un retraso de 4 horas en el depósito de los haberes- y la reacción de los sindicatos docentes generó inquietud en la administración provincial, a punto tal que el presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, anticipó que iniciaron una investigación. “Nos llama la atención que se haya generado una acción de este tipo cuando los salarios fueron efectivizados dentro del horario de atención bancaria. Nos preguntamos si hay alguna conexión entre la utilización política del tema (en referencia al paro en las escuelas durante el turno tarde) y los motivos del inconveniente que se registró en el funcionamiento informático (en un sistema que fue renovado recientemente)”, apuntó el profesional. Y adelantó que “por ello es que dispusimos una investigación interna para determinar cuál fue el inconveniente en el depósito de los sueldos”.

El director provincial de Consejos Escolares, Marcelo Di Mario, dijo a este diario que “apenas unos minutos después de las 8 de la mañana, cuando los primeros docentes fueron a los cajeros y no pudieron cobrar a raíz del problema técnico que tuvo el Banco Provincia, los gremios iniciaron una campaña feroz de desinformación, hicieron terrorismo informativo, inventaron cosas y llamaron a una retención de tareas con una rapidez inusitada. Fue todo muy extraño”, enfatizó.

Por su lado, la secretaria adjunta del Suteba, María Laura Torre, aseguró que “ningún funcionario se comunicó con nosotros. Tuvimos que llamarlos y nadie supo explicarnos bien qué pasaba. Por eso, ante la bronca de los docentes, a las 11,20 anunciamos la retención de tareas. Hay que tener en cuenta que esto sucedió en el marco de un malestar inmenso, porque no se estaba pagando un sueldo que, encima, está congelado desde el 2017”.

Según pudo saber este diario, el problema comenzó a regularizarse lentamente entre las 12,30 y las 13.

En ese contexto, muchos padres manifestaron su bronca. Y es que al convocarse la medida de fuerza sobre el mediodía, en forma sorpresiva, fueron centenares los que llegaron con sus hijos a la escuela y se enteraron de que no había clases. En numerosos casos, directamente hallaron el colegio cerrado.

Los propios funcionarios del gobierno admitieron que la protesta tuvo un “muy fuerte” impacto. Pero al mismo tiempo anticiparon que “se tomarán medidas”.

“En el turno tarde hubo muchas escuelas cerradas. Eso implica una transgresión a las normativas vigentes por parte de los directivos, de modo que ya están los inspectores haciendo un informe distrito por distrito”, puntualizó Marcelo Di Mario.

El funcionario de Educación no ahorró adjetivos para calificar el accionar de los gremios. “Hicieron un aporte más a la degradación de la calidad educativa, como lo vienen haciendo desde hace 20 años. Es por ello que se ha llegado a los resultados por todos conocidos”, señaló en referencia a las pruebas Aprender, para afirmar que “los sindicatos incitan a los maestros a que trabajen cada vez menos”.

“DETERIORO CONSTANTE”

“Los secretarios generales de todos los gremios le enviaron una carta documento a Sánchez Zinny (titular de la cartera educativa), y se habló por teléfono con autoridades del más alto rango: nadie nos supo decir qué pasaba ni cuándo se iba a normalizar la situación”, afirmó la dirigente del Suteba, María Laura Torre, quien a las 17,20 afirmó que “decenas de miles de maestros aún no pudieron cobrar”.

Contó que “ante el malestar inmenso que existía entre la comunidad educativa, a las 11,20 el Frente de Unidad convocó a retención de tareas para el turno tarde, algo que también hicieron los estatales. Y la respuesta que hubo demostró el nivel de bronca con que está viviendo la docencia este momento”.

“Es que no solamente no estaban depositados los sueldos, sino que no estaban depositados sueldos que se encuentran congelados desde diciembre de 2017, que ya no alcanzan, que atrasan día tras día frente a una inflación descontrolada”, subrayó.

Luego se preguntó: “¿Por qué nos apuntan a nosotros, si tanto la cartera educativa como el Banco Provincia son manejados por el gobierno provincial?”. Y opinó que el Ejecutivo “tendría que estar muy preocupado en resolver la crisis en que se encuentra el sistema educativo bonaerense. Es el único responsable de la profundización que estamos viviendo del deterioro de las escuelas, de las condiciones en que aprenden los alumnos y de las condiciones laborales”, remató.