Del Potro despachó a Paire y va por Simon

El tandilense venció en sets corridos al francés, quebró tres marcas que tenía en su poder Nalbandian y se metió en los octavos de final

| Publicado en Edición Impresa

Juan Martín del Potro avanza a paso firme en Wimbledon. Ayer, venció en sets corridos al francés Benoit Paire y se metió en los octavos de final del tercer Grand Slam del año.

En la próxima instancia, se medirá con el también galo Gilles Simon, partido que se disputará el próximo lunes.

Con su triunfo, el tandilense quebró una serie de récords que estaban en manos de David Nalbandian. “La Torre” rompió la paridad con el cordobés y se convirtió en el único tenista argentino en haber alcanzado en cuatro oportunidades diferentes los octavos de final en el All England Club (2011, 2012, 2013 -cuando llegó hasta semifinales- y 2018).

Del Potro, además, superó a Nalbandian y se convirtió en el tenista “Albiceleste” con la mayor cantidad de triunfos en Wimbledon (20). Y, finalmente, al superar a Paire, el número cuatro del ranking ATP (5° preclasificado en Londres) pasó a ser el segundo tenista argentino con más victorias en torneos de Grand Slam. Dejó atrás a Nalbandian y, con 87 triunfos, se ubica segundo en la clasificación, detrás de Guillermo Vilas (139).

“Me ayudó ganar en tres sets para no estar más tiempo en cancha y sufrir el calor. Él cometió errores de más en momentos claves del partido. Yo estuve concentrado y tomé cada oportunidad que me dio”, dijo Del Potro, quien aún no ha perdido ningún set en el torneo, sobre su partido ante Paire.

Consultado sobre lo que le espera en su duelo de octavos de final ante Simon, el tandilense analizó: “Él es un jugador muy inteligente. Le gusta jugar desde la base y hacer peloteos largos. Trataré de ser agresivo, de jugar puntos cortos, subir a la red y tratar de hacer mi juego”.

NADAL, IMPARABLE

El español Rafael Nadal seguirá como número uno del mundo al final de Wimbledon, tras darle una lección al australiano Alex de Miñaur (6-1, 6-2 y 6-4), mientras que el letón Ernest Gulbis le hizo un guiño en su carrera, al derrotar al tres del ránking, el alemán Alexander Zverev, por 7-6 (2), 4-6, 5-7, 6-3 y 6-0.

El próximo rival de Nadal será el checo Jiri Vesely, 93 del mundo, que derrotó al italiano Fabio Fognini, 19º favorito, por 7-6 (4), 3-6, 6-3 y 6-2.