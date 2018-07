Con el apoyo de actores, la oposición marcha contra el FMI

Bajo el lema "La Patria no se rinde", concentran en el Obelisco

Una marcha opositora que tiene el apoyo de varios actores relacionados con el kirchnerismo se desarrolla en el Obelisco bajo el lema "La patria no se rinde", en contra del acuerdo entre el Gobierno y el FMI. Al igual que el pasado 25 de Mayo, se leyó un nuevo documento, esta vez bajo el título "la independencia no se negocia". En el comunicado enviado por las organizaciones sociales que acompañaron la movida apuntan a que "tenemos que hacer valer nuestro derecho a no perder lo conquistado, a decir que no nos interesa volver a las viejas y ya conocidas recetas de hambre y exclusión que nos impuso el Fondo Monetario Internacional en la década del '90".

Por otro lado, en las redes sociales se manifestaron actores de renombre como Luisa Kuliok, Paola Barrientos, Carolina Papaleo, Alejandra Darín, Adriana Varela, Cristina Banegas, Kevin Mansilla y Lola Berthet, entre otros. Aunque también se sumaron periodistas de la talla de Víctor Hugo Moyano y "Tití" Fernández. En tanto que Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, también participó del acto.

Uno de los oradores fue Sergio Palazzo, de la Asociación Bancaria, quien sostuvo que "el acuerdo con el FMI son todas políticas y medidas de ajuste que van a impactar más en el empleo, en el nivel del poder adquisitivo del salario, en derechos y particularmente en la disminución de trabajo".