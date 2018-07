El musculoso rey Midas: “La Roca” se desafía en las alturas

Dwayne Johnson regresa con “El Rascacielos”, como un ex marine que debe redimirse en una arriesgada nueva misión

Dwayne “La Roca” Johnson es una de las mayores figuras del cine hoy día. Casi todo lo que toca se convierte en oro, pero el musculoso actor mantiene la humildad de quien empezó con siete dólares en el bolsillo al llegar a Hollywood: “Estoy aquí con mucho trabajo duro y mucha fe”, dijo en una reciente entrevista.

Al ser preguntado cómo pasó de ser jugador de fútbol americano en la universidad a convertirse en uno de los nombres más célebres de la lucha libre estadounidense (WWE) para, inmediatamente después, transformarse en todo un icono del cine de acción, contestó entre risas: “Sobre todo, con muchas tonterías”.

“Hay mucho trabajo duro detrás, y también mucha fe, no necesariamente en una religión, sino en saber que cuando estás hundido las cosas van a mejorar. Lógicamente, también mucha suerte”, señaló Johnson, el segundo actor mejor pago de Hollywood, únicamente por detrás de Mark Wahlberg, según la lista de Forbes.

Nada mal para alguien que a los 14 años fue desalojado junto a su familia en Honolulu y acabó viviendo en un pequeño motel a las afueras de Nashville (Tennessee), una época en la fue arrestado varias veces por pequeños robos.

“Siempre pienso en lo que creo que el público quiere ver”, reconoció el actor y definió a “El Rascacielos” como un título “dramático”.

Con guión y dirección de Rawson Marshall Thurber, “El Rascacielos” sigue los pasos de Johnson’s Will Ford, antiguo líder del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI y veterano de los marines que trabaja como asesor de seguridad en rascacielos. Durante un trabajo en China, Will es acusado y perseguido por prender fuego al edificio más seguro y más alto del planeta. Buscado ahora como hombre a la fuga no solo tendrá que limpiar su nombre, sino también encontrar a los responsables mientras intenta salvar a su mujer y a su hija, atrapadas dentro del edificio.

La película “está inspirada por los miles de veteranos del ejército americano a los que he tenido el honor de conocer durante años”, reveló la estrella.

“Este personaje también es un homenaje a cualquier hombre y mujer que, sin importar lo que pase, hacen cada día todo lo posible por proteger y salvar a sus familias”, agregó.

“Es mi homenaje a ‘La jungla de Cristal’ y ‘El coloso en llamas’”, dijo Johnson, al tiempo que agregó: “Una carta de amor a Willis, McQueen, Newman y Dunaway, y un respetuoso saludo y gratitud a nuestros guerreros amputados heridos en todo el mundo”.