La Justicia rechazó la cautelar contra el recorte del plus salarial de Astilleros

El Contencioso Administrativo 1 de La Plata no hizo lugar al planteo del gremio de trabajadores contra la decisión del gobierno de Vidal de eliminar un adicional que se cobraba en concepto de “productividad”.

Los trabajadores del Astillero Río Santiago tuvieron ayer un revés judicial en la pulseada que vienen manteniendo con el gobierno de María Eugenia Vidal. La Justicia platense rechazó una medida cautelar que habían impulsado desde el gremio ATE Ensenada en contra de una serie de recortes salariales dispuestos por el Ejecutivo y que generaron fuertes protestas, incluida la toma de la planta naval de Ensenada y el ministerio de Economía de la Provincia.

La decisión fue tomada por el juez Francisco Terrier, titular del Juzgado Contencioso Administrativo 3 de La Plata pero en su rol de subrogante del Juzgado 1. El magistrado no hizo lugar al recurso por el cual los trabajadores habían solicitado que se les devuelva el plus por eficiencia que la Provincia eliminó en los últimos meses junto a otro adicional salarial por vacaciones.

Aunque desde el Ejecutivo no informaron las cifras, la erogación presupuestaria por mes en esos conceptos habría ascendido a unos 350 millones de pesos, según la estimación de diversos organismos como la Contaduría.

El magistrado intervino en la demanda que se había interpuesto por la quita del denominado “plus por productividad”, que las autoridades del Astillero habían dejado de abonar según dijeron oficialmente “a representantes sindicales que no cumplían con su labor todos los días”.

Para el gremio, el recorte era arbitrario e improcedente, por lo que pidió que se dicte una medida cautelar, planteo que ayer fue rechazado por Terrier.

En su resolución, el juez consideró que el planteo no cumplía con uno de los principios de fundabilidad de las cautelares, el del peligro de mora. En ese marco, citó jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de rechazo de planteo de amparos para conflictos por plus salariales.

“Se trata de la quita del plus por productividad que la Provincia había eliminado de los salarios de algunos gremialistas que no iban a trabajar todos los días. El Astillero, además, hace diez años que no fabrica un barco”, dijeron ayer cerca de la Gobernación a poco de conocerse el fallo de Terrier.

Esos adicionales fueron el eje de la pulseada que se tradujo en los últimos días en una serie de medidas de protesta por parte de los trabajadores, como la toma de la planta de Ensenada y la ocupación del ministerio de Economía.

Desde el gobierno de Vidal presentaron además una denuncia penal bajo la carátula de “administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública”. En esta causa, se acusa a la conducción gremial de actos administrativos irregulares destinados a desviar sumas de dinero en favor de ATE Ensenada.

Desde el gremio rechazan la denuncia y acusan al gobierno de María Eugenia Vidal de haber puesto en marcha un proyecto de “vaciamiento” de la empresa.

“La aparición de un documento denominado ´agenda integral’ demuestra que teníamos razón desde el comienzo: la intención de Vidal es cerrar el Astillero y dejar a 3.300 trabajadores en la calle” aseguró ayer Jorge Smith, dirigente gremial del Astillero.

Hoy, en tanto, se realizará una nueva asamblea en la planta naval de Ensenada para resolver los pasos a seguir en el marco del conflicto.