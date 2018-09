“Siempre es una atracción ganar en la Bombonera”

El entrenador de River se mostró confiado, aclaró que tiene el equipo definido y se refirió a la polémica declaración de Lucas Pratto

Marcelo Gallardo mostró su optimismo de cara al duelo frente a Boca en la Bombonera por la sexta fecha de la Superliga, al sostener que el Superclásico “es algo hermoso para jugar y tratamos de brindarles tranquilidad a los futbolistas”, al tiempo que indicó que si bien “el equipo está definido”, lo confirmará recién en las horas previas al duelo, mientras aguarda la evolución de los jugadores que estuvieron el miércoles en el empate con Independiente por la ida de Cuartos de Final de Copa Libertadores.

Tras la práctica, el DT brindó una distendida conferencia de prensa en la previa del choque con Boca previsto para mañana a las 17.45, en la que aseguró que “siempre es una atracción querer ganar en la Bombonera”, incluso recordó que en sus épocas de jugador lo “estimulaba jugar con toda la gente en contra, como lo será el domingo”. “Nunca lo sentía como una presión. Y ahora no me asusta el marco, le tengo más respeto al equipo de Boca que a la hinchada”, señaló.

Según Gallardo, el elenco Millonario está “preparado para asumir este tipo de compromisos”, y resaltó que dentro del plantel “hay tranquilidad, confianza y buena energía”, porque “tratamos de que se viva así en la previa”.

A la vez, sostuvo que es consciente de que “el partido no define nada, sólo enfrentar a un clásico rival, aunque está el aliciente de querer ganar ahí”, explicó.

El DT de River también se refirió a la polémica frase que formuló días atrás Pratto acerca del mayor carácter del plantel “millonario”: “Yo entendí la declaración de Lucas, se lo malinterpretó. River es un equipo con carácter, lo que no quiere decir que los demás no lo tengan. Todos los equipos tienen un carácter o una personalidad para afrontar de la mejor manera, o como pueden, salir a jugar. No hubo intención de querer herir al rival, no pasó por ahí. Lo aclaro porque se habló mucho de esto, se hizo un circo”, señaló.

Por último, el Muñeco fue consultado por la lesión del arquero de Boca en el duelo contra Cruzeiro y la consecuente expulsión del brasileño Dedé, a instancias del VAR: “Primero, aprovecho esto para desearle una pronta recuperación a Andrada. No veo ninguna intención, de hecho nadie protestó porque nadie vio intención de que el jugador haya ido a golpear”, comenzó el Muñeco. Luego continuó: “Para mí, fue accidental. Tal es así que el jugador brasilero estaba más preocupado porque lo asistieran. Eso habla de un clara acción accidental”, finalizó.