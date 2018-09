La emoción del hijo de Rodrigo: “Le tengo bronca a su entorno”

El heredero del cuartetero habló de todo en el programa de Andy, y contó que lloró al ver la película del ídolo: “Nadie lo ayudó”

Ramiro Bueno, el hijo de 21 años de Rodrigo, visitó “PH Podemos Hablar”, el programa de Telefé que conduce Andy Kusnetzoff, en la previa del estreno de “El Potro”, la película basada en la vida de su padre.

En la charla, Ramiro, de notable parecido con papá Rodrigo, contó que hasta sintió mensajes que venían desde otro plano provenientes del cuartetero.

“He tenido señales de él. Hace unos años, justo cuando estaba por firmar mi primera planilla como futbolista se empezó a escuchar una canción de mi viejo. Y yo dije ‘dale, me están cargando’. Y no, era un pibe, dos categorías más chico y que yo no conocía, que pasaba caminando justo con la música en el celular sin auriculares. Ahí pensé ‘viejo, estás acá’. El tema era ‘Fuego y pasión’”, contó el futbolista que tiene familia también en el ámbito del fútbol, ya que su abuela Betty Olave es tía del ex golero de Gimnasia, Juan Carlos Olave.

Ramiro también contó que la conmoción lo sobrepasó al ver la película, protagonizada por Rodrigo Romero, el nuevo galán de la farándula, Florencia Peña y Jimena Barón, sobre su padre.

La cinta tiene fecha de estreno en Argentina para el 8 de octubre: dirigida por Lorena Muñoz, quien también realizó el filme sobre la vida de Gilda, “No me arrepiento de este amor”, el filme llegará en un momento ideal para las biopics, género furor tras el éxito de la miniserie de Sandro y el show sobre la vida de Luis Miguel. En el futuro, se vienen series sobre Monzón y Maradona, y este año se estrenará también la biopic sobre Freddy Mercury.

“Arranqué llorando y terminé llorando el triple, me emocioné muchísimo. Es una película muy fuerte, que cuenta la vida de una persona y te deja pensando en muchísimas cosas, al menos a mí como hijo. Pensando por qué nadie lo ayudó, si supuestamente hay gente que lo llama amigo por todos lados, por qué no le dieron una mano en ese momento”, relató Ramiro sobre el filme, que reconoció que “nunca tuve bronca con él, pero sí con su entorno”.

Pero finalmente, bajó los pies a la tierra: “Así como sé que vienen cosas buenas, sé que probablemente vengan cosas malas”, reconoció.

Y es que si bien el hijo de “El Potro” es muy joven, con tan solo 21 años sabe cómo se manejan las cosas del ambiente artístico y de la vida.

Hace unos meses, cuando se cumplieron 18 años de la muerte de Rodrigo, Ramiro fue a “Almorzar con Mirtha Legrand” y en ese momento hizo referencia a la fortuna de su padre.

“¿Quién heredó el dinero?”, le había preguntado la diva durante el almuerzo: “Hubo un gran tema... no lo padecí, pero yo tengo que decir que vivo al día”, explicó el joven.

Luego detalló que su mamá, las hijas de ella y él se mantienen “con el dinero de alquileres de unos departamentos” que compraron.

“Me parece una injusticia, él ganó mucho dinero. Era un triunfador”, le respondió la conductora. Los problemas de dinero, que serán retratados en la película, desnudan uno de los aspectos más oscuros de la bailanta: los contratos leoninos que firman los artistas, que ganan monedas mientras los representantes los pasean por la noche, obligándolos a tocar cuatro veces por jornada y llevándose ellos la ganancia.

Pero en aquella ocasión Ramiro no quiso ahondar en el tema y prefirió hablar de las canciones de su papá: “Los temas que más me gustan de su discografía son ‘La novia de Dios’ y ‘Me extrañarás’. Éste último me hace mucho acordar a él. Día a día veo señales y sé que él me cuida”.