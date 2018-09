Dujovne asegura que mañana se podría anunciar acuerdo con el FMI

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró esta noche en Nueva York que "el Fondo Monetario Internacional está terminando su trabajo de revisión formal de la propuesta" y lo va a someter "a una discusión informal mañana con la junta ejecutiva".

"Si no ocurre nada extraordinario, mañana por la tarde estaríamos en condiciones de anunciar el acuerdo", remarcó el titular de la cartera de Economía al hablar con la prensa, junto al presidente Mauricio Macri, tras el discurso del jefe de Estado ante la ONU.

I had a very good meeting with President Macri. We are close to the finish line in terms of reaching a revised staff-level agreement between Argentina and the IMF, which will be subject to approval of our Executive Board. pic.twitter.com/jGt79mk4cy