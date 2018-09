Abuelo George: More Rial terminó con los rumores y confirmó su embarazo

Esperó hasta los tres meses de rigor y lo contó vía redes sociales. ¿Y el ‘Intruso’? Todavía no dijo ni “mu”

El abuelo de la criatura no acusó recibo y no dijo nada al respecto

Tras varias semanas de rumores, finalmente, More Rial confirmó que está en la espera más dulce. La joven aspirante a cantante, de 19 años, se convertirá en madre fruto de su escandaloso amor con el futbolista cordobés Facundo Ambrosioni, con el que le declaró la guerra a su padre.

La mediática More esperó hasta los 3 meses de rigor y se volcó a las redes sociales para contarle su felicidad al mundo.

Limitando los comentarios (sólo pudieron dejarle mensajes las personas que ella sigue en Instagram), la mayor de las hermanitas Rial publicó una foto de una ecografía con un mensaje cargado de amor y alegría por esta noticia.

“Con papá pedimos un deseo y te hiciste realidad. Te amamos desde lo más profundo de nuestros corazones, llegaste a hacernos los papás más feliz del mundo! Gracias por llegar a nuestras vidas, gracias por hacerme la mamá más feliz del mundo, a un Segundo de rendirme te encontré bebé. Gracias amor de mi vida por esta felicidad tan grande”, posteó More, arrobando al padre de la criatura, Facundo Ambrosioni.

El cordobés, que originó todo el conflicto familiar entre los Rial, según el periodista por “explotar a su hija”, pidiéndole dinero para intentar sacar de la cárcel a su padre, hizo lo propio en su cuenta de Instagram, en la que con la misma foto de la ecografía, escribió: “La mejor noticia de la vida es el saber que dentro del vientre de la persona a la cual amas con toda tu alma crece tu único motivo de luchar y de sonreír”.

REPERCUSIONES

Enamorados y felices por el nuevo integrante de la familia, los tortolitos recibieron bendiciones de diferentes figuras de la farándula, desde la polémica Loly Antoniale, ex de Rial, hasta la numeróloga Pitty y la bella modelo Barbie Franco.

Antoniale, precisamente, estuvo días atrás junto a More Rial, y las dos se dedicaron acarameladas dedicatorias de amor en las redes sociales, en donde se mostraron juntas. La cordobesa, que evidentemente tiene algo sin resolver con su ex, le escribió: “Siempre es hermoso compartir momentos contigo!! Jamás vas a estar sola, tene fe que todo va a estar mejor! My strong girl!! fuiste, sos y serás VALIENTE! todo mi amor para vos”. More, por su parte, le respondió con una palabra más que elocuente: “Mami”.

Según trascendió, la modelo cordobesa será la madrina del bebé por nacer, una propuesta que recibió más que feliz y agradecida.

El abuelo, que acaba de volver de una escapada especial a Nueva York, en donde su hija más chica está estudiando inglés y a donde viajó para celebrar su cumpleaños en compañía de su novia Romina Pereiro, no dijo ni una palabra sobre el embarazo de su hija mayor. Mientras ella daba la noticia bomba, el “Intruso” fugado de la tevé se limitaba a compartir imágenes, videos y memes sobre la victoria de River, su equipo, frente a Boca.

¿PACTO DE SILENCIO?

Las agresiones de parte de More para su familia terminaron, sorprendentemente. Ni siquiera hubo algún palito o provocación, de esas a las que nos tenía acostumbrados. Del lado de Rial, tampoco hubo recientemente algún comentario o actitud de acercamiento. En este sentido, surgió un rumor que indicaría que entre la chica y el padre hay un pacto de silencio sellado con dinero.

Al parecer, las declaraciones de More Rial colmaron tanto la paciencia de su padre que éste, cansando de los embates de la adolescente, y con miedo a lo que podría llegar a contar, le habría propuesto una tregua abultada.

Tras su internación psiquiátrica, llamó la atención el extraño bajo perfil de la aspirante a cantante, quien apenas utilizaba las redes para promocionar alguno de sus kioscos o para manifestarle su amor a su novio o a sus perros.

Según se supo, la joven habría firmado un contrato de no agresión por el que, mes a mes, recibe una buena cantidad de dinero de su padre, que le permite llevar adelante el mismo nivel de vida que tenía antes de que todo el escándalo estallara.

Vale recordar que, en las últimas entregas de su recordada pelea mediática, More le reclamaba dinero a su papá para mantenimiento, incluso, más de una vez, llegó a decir que si Rial no accedía le iba a hacer juicio.