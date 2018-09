La infancia de abusos de Xuxa: “Es difícil hasta el día de hoy”

En su paso por el país, la animadora infantil habló del drama que padeció siendo una niña y que todavía no ha podido superar

| Publicado en Edición Impresa

En un regreso resonante al país, que comenzó días atrás con la trágica muerte de un fan que la esperaba en el aeropuerto de Ezeiza y que no resistió tanta emoción y se infartó, Xuxa habló sobre los abusos que sufrió de niña, y dijo que todavía no los ha podido superar.

A casi treinta años de su exitoso ciclo infantil, la Reina de los Bajitos, que ahora está promocionando una cadena de depilación láser de la que es socia, se abrió como nunca con respecto a esa etapa negra de su vida.

“Es difícil hasta hoy. No he hecho terapia. Siempre decía que el programa fue mi terapia. No lo hablé ni en mi familia. La cosa empezó muy temprano en mi vida. Una época en que yo no sé ni la edad, pero sé que era muy pequeña. Me acuerdo que era una beba, bien joven, durmiendo, y desperté y le dije a mi mamá: “Alguien ha hecho pis en mi boca”. Yo me cerré de una manera que no sé quién fue, ni la edad, borré, pero sé que a los 13 años fue la última vez”, contó, durante una entrevista con Clarín.

Según contó la blonda, el trauma que sufrió, al parecer, en su entorno familiar, la hicieron bloquear sus recuerdos y confesó que buscó ayuda aunque no pudo lograr recuperarlos. “Busqué hacer hipnosis para ver si conseguía volver, pero intenté dos veces y no lo conseguí. No es una cosa muy fácil para tratar, para hablar, no es fácil revivir todo, pero veo que no estoy sola, hay mucha gente que ya pasó por esto, o está pasando por esto. Los chicos no saben: ¿Cómo van a decir que su tío, su padre, su madre, su abuelo están haciendo algo que los chicos no quieren pero que no saben ni qué es? Sería bueno poder hablar sobre esto para que llegue a la cabeza de los chicos. Es difícil decir: ‘Esta persona que tenía que protegerte te está haciendo mal’”, agregó.

Por otro lado, dijo que su rol como animadora infantil está terminado, y se animó a pensar cómo sería en este presente, de tanta tablet y celular, su programa para niños: “No podría ser en la televisión, tendría que ser en Internet. Y yo no podría presentar, haría sólo una pequeña presentación, los iría llevando y las estrellas serían ellos”.