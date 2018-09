Morena Rial, embarazada pero aún en conflicto con su padre

La joven aseguró que no existe una reconciliación con el conductor

A horas de haber anunciado oficialmente su embarazo, Morena Rial se refirió a cómo sigue el vínculo con su padre, Jorge, y cómo éste tomó la noticia de que en apenas unos meses será abuelo.

"Con papá pedimos un deseo y te hiciste realidad. Te amamos desde lo más profundo de nuestros corazones. Llegaste para hacernos los papás más felices del mundo... A un segundo de rendirme, te encontré, bebé", escribió la joven en su cuenta de Instagram recientemente, sin recibir comentarios de su padre.

Consultada sobre la reacción de Jorge, la futura mamá fue tajante: "La verdad es que no me reconcilié con Jorge, ni con ninguno de ellos. Es una historia larga y cada uno sabe lo que hace. No tengo ganas de hablar de ellos".

Y siguió, en cuanto a Mariana "Loly" Antoniali: "Yo nunca estuve peleada con Mariana. Jorge se separó de ella por culpa de Rocío. Con la única que me llevé mal fue con la colorada (Agustina Kämpfer), y con Romina (Pereiro), su actual novia, no tengo vínculo".

Morena está embarazada de 12 semanas. Se trata de su primer hijo, cuyo padre es su pareja Facundo Ambrosioni.