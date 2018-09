Después de los 60, un tercio de la gente limita su vida por dolores en las piernas

Ya sea por sedentarismo o una enfermedad, el cuadro suele llevar a una pérdida de autonomía cada vez mayor, advierten los kinesiólogos

Desde que hace un mes comenzó a sufrir un imprevisto dolor en la rodilla, el ritmo de vida de Ana María Castro (64) cambió en forma radical. De ir al gimnasio regularmente pasó a estar recluida en la planta alta de su casa por no poder bajar la escalera y dejó de caminar rápido, como ha hecho toda su vida, porque no solo le duele la pierna sino porque tiene miedo de tropezarse, algo que no le había pasado jamás.

Como Ana María, una de casa del Barrio Hipódromo a la que le diagnosticaron artrosis con lesiones, un tercio de las personas mayores de 60 años sufre dolores de piernas que terminan por convertirse en una limitación. Así lo señala un informe del Colegio del Kinesiólogos de la Provincia que alerta sobre el fuerte impacto negativo que suelen tener estos cuadros tanto en lo físico como en lo emocional y lo social.

“El dolor puede ser producto del sedentarismo o estar alertando de una enfermedad en si, pero cualquiera sea el caso lo que provoca en general es que las personas se inmovilicen y autolimiten, perjudicando su estado general, dañando la autonomía en la locomoción y con un impacto negativo en lo físico, y también en lo social y emocional. El dolor de piernas, es una de las consultas más frecuentes en personas mayores de 65 años”, sostiene la kinesióloga Lidia del Arco señalando “la importancia de planificar actividades para restaurar las aptitudes físicas perdidas y recuperar en cada caso la función muscular”.

DOS TIPOS DE CAUSAS

Como señalan desde el Colegio de Kinesiólogos, los dolores en las piernas suelen obedecer generalmente a dos tipos de causas. “pueden ser un indicio de problemas circulatorios, como por ejemplo la enfermedad vascular periférica, que afecta las venas, produciendo edemas en piernas, tobillos y los pies; o de enfermedades de las arterias, que en algunos casos severos, dificultan la marcha pero si la persona se toma un descanso puede continuar”.

“Si el dolor se extiende desde la espalda hacia las piernas, puede ser síntoma de compresión de los nervios ya sea porque la artrosis deforma los canales por donde emergen de la columna o por hernia discal, entre otras. En ambos casos se producen los dolores intensos, constantes, que no cesan con el descanso y que solo tienen algunos períodos de calma. El paso de los años también provoca el deslizamiento de las vértebras lumbares que generan dolores de cintura y también de piernas al caminar”, explican.

Lo cierto es que tanto como en otra situación, “el dolor al caminar induce al sedentarismo, y así los problemas se agravan. Los adultos mayores al sentirte inseguros caminan mirándose los pies por miedo a caerse y para evitar los obstáculos del piso, resultando como consecuencia una modificación en su postura, lo que podría agregar otras dificultades a las ya existentes”, cuenta la kinesióloga Lidia del Arco.

Frente a estos cuadros, los ejercicios que proponen generalmente los kinesiólogos están diseñados para fortalecer músculos, reeducar los mecanismos de control del equilibrio y activar las potencialidades de cada individuo acordes a sus posibilidades y entorno.

“También es fundamental el desarrollo de ejercicios que trabajan en la prevención de enfermedades”, recomiendan desde el Colegio profesional.

Promover un abordaje preventivo permite a los pacientes adultos mantenerse activos para reducir de esa forma sus limitaciones funcionales aportando estrategias con ayuda marcha (bastón o trípode) y modificando los patrones de movimiento perjudiciales. Pero además les ayuda a reactivar los mecanismos de control del equilibrio y la postura, enlentecer el envejecimiento y mantener un alto estándar en sus actividades de la vida diaria.

