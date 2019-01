Ignacio Correas, otra vez en jaque por las moscas: los vecinos convocan a un"festival"

En el pueblo apelaron a la creatividad para visibilizar un reclamo que ya lleva 25 años. Afirman que la presencia masiva de moscas se debe a la actividad de un predio avícola



La llegada de las altas temperaturas no fue bien recibida en Ignacio Correas y en un sector de Parque Sicardi y no precisamente por el calor, sino por una invasión de moscas que comenzó en diciembre y se acentuó aún más en estos días. Para los vecinos, la presencia de estos insectos en estas semanas de pleno verano, se torna molesta y peligrosa, y es una nueva réplica, tal vez más fuerte, de lo que viene ocurriendo en los últimos 25 años.

Ante este cuadro, los pobladores convocaron para este sábado a lo que denominaron "el festival de la mosca", aunque en realidad será una protesta para visibilizar el reclamo y que las autoridades se hagan eco de este problema. En concreto, buscan que se lleven a cabo tareas para terminar con esta "insoportable invasión" que los persigue desde hace dos décadas y media.

Para esta asamblea vecinal, que tendrá lugar en la entrada del pueblo, calle 30 y 692, a las 19 hs., convocaron a que los asistentes vayan con sus "matamoscas favorito", "anteojos mosqueros" y, en lo posible, con "el traje antimoscas".

En el pueblo aducen que la presencia masiva de moscas se debe a un predio avícola que funciona a la altura de 30 y 494, en torno al cual realizaron en este último cuarto de siglo múltiples planteos y reclamos sin haber conseguido respuestas contundentes. "Somos vecinos indignados ante un Estado ausente en un reclamo que ya lleva más de 20 años", dijo Juan, vecino de la zona.

Por su parte, María de la Paz, afirmó que "no es broma, somos vecinos agotados de no ser escuchados, cansados de reclamar por controles de organismos correspondientes. Todos los veranos sufrimos una invasión, cada vez peor, porque no se toman las medidas sanitarias indicadas sobre un establecimiento privado, que lucra y juega con la salud del pueblo”.