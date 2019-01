En medio de la preocupación por el hanta, vecinos platenses denuncian invasión de ratas

Crece el temor en Gonnet, 3 y 40, City Bell, 522 y 19 y Plaza Moreno frente a la aparición de roedores, en el marco de los casos fatales registrados en Chubut

En medio de la preocupación por el brote de hantavirus que afecta a chubut, donde ya murieron 9 personas, y frente a la advertencia de especialistas que indicaron que La Plata es una de las zonas con mayor riesgo de contagio del país en una nota publica en la edición de hoy de EL DIA (vea Hantavirus: advierten que La Plata es una de las áreas con más riesgo del país), en distinto barrios platenses se encendieron las alarmas frente a la aparición de roedores.

En medio de las recomendaciones que lanzaron infectólogos locales para extremar las medidas de higiene en nuestra ciudad por ser ésta una de la tres zonas endémicas a nivel nacional, desde Gonnet, City Bell, la zona de 40 entre 3 y 4, la de 522 entre 19 y 20 y la de Plaza Moreno denunciaron a este diario su preocupación por la constante aparición de ratas y ratones.

Por caso, el lector Edgardo Cabalieri envió una foto de uno de los roedores que cazó su gata en los últimos días. Es por eso que expresó estar en alerta frente a la situación que se vive en Chubut.

"Esta es la cuarta vez que la gata caza este tipo de rata de cola larga. No se a quien dirigirme para evitar la proliferación ó desratización de una casa que está abandonada en 500 entre 25 y 26", comentó. Además sostuvo que aparecen "una por semana y a los vecinos también les pasa lo mismo".

Muy cerca de allí, más precisamente en 500 y 26, pasa el arroyo San Carlos, que puede ser uno de los motivos de la proliferación de estos animales en la zona, ubicada a tan sólo tres cuadras de la República de los Niños. Cabal.ieri contó que "la foto que envié, por su tamaño, es de la última rata encontrada ya que los anteriores eran ratones de tamaño más chico".

Pero no es la única zona platense en donde piden desesperadamente medidas. También en el sector norte de la Ciudad están en alerta. Martín Sánchez se comunicó con EL DIA luego de haber leído la nota que hace referencia a que La Plata tiene grandes posibilidades de tener los ratones que contagian el Hantavirus. "Una vez más quiero denunciar que los vecinos de calle 40 entre 3 y 4 nos vemos invadidos por roedores que se encuentran en el Teatro La Princesa, ubicado en Diagonal 74 entre 3 y 4, que está abandonado", expresó indignado el lector del diario.

También detalló cómo se encuentra el emblemático edificio: "Hay suciedades de paloma, vemos ratas por la noche caminar en los techos. Hemos hablado con los dueños y ellos dicen que han puesto cebo pero no creo con eso sea suficiente". Es por eso que reclaman una urgente solución a su problema ya que, tal como expresaron en la zona, crece la preocupación ante el brote en Chubut que parece transmitirse de persona a persona y comienzan a aparecer nuevos casos fuera de su epicentro original (la localidad chubutense de Epuyén), dando así la chance de que el virus salte a grandes centros urbanos. Y en el caso de La Plata esa inquietud parece razonable si se considera que junto con Orán (en Salta) y El Bolsón (en Río Negro), la nuestra es una de las tres ciudades con mayor riesgo de esta enfermedad del país.

Por su parte, Iris Addati es vecina de 522 entre 19 y 20 y contó que "solicitamos veneno a la delegación municipal para las ratas porque está invadido el barrio y nos mandaron a zoonosis o que volvamos el lunes". Indignada, sostuvo que "no hay solución inmediata y mientras tanto las ratas se reproducen". Según relato a través del WhatsApp de EL DIA "nos pasearon tanto por teléfono como personalmente cuando es un tema que preocupa por todo lo que está pasando en Chubut". Mientras que en City Bell, más precisamente en una vivienda de 26 entre 448 y 449, Rodrigo Sánchez dio cuenta de la aparición de un roedor en su pileta.

Otra zona que históricamente padeció la invasión de roedores es la de Plaza Moreno. Desde ese sector céntrico de la Ciudad nos escribió Karina Botto, quien denunció que "el foco de la invasión de ratas se ubica en un depósito de acopio para entrega de alimentos dependiente de la Dirección de Acción Social del Municipio, ubicado en calle 55 entre 16 y 17, siendo este dato corroborado por especialistas, explicitado con preciso informe de situación". Y agregó que "luego de varias comunicaciones con los responsables, ya sean telefónicas o vía mail, la situación continúa empeorando y sin obtención de respuesta por parte de los responsables, Sr. Raúl Cadaa, Director de Acción Social, y secretario, Sr. Valentin Suarez".

Según contó la lectora, su intención es "visibilizar la problemática que ya lleva su tiempo, y para denunciar la irresponsabilidad de los responsables no solo por la inacción de sus respuestas sino por el peligro en que quedan expuestos los destinatarios de la mercadería allí acopiada", y manifestó que "es una invasión la que estamos sufriendo con los roedores, con la certeza de que si no actúan en el depósito las fumigaciones en mi casa no resolverán el problema. En este depósito diariamente entregan alimentos a instituciones, comedores y personas particular. Es un absoluto acto de irresponsabilidad".

Lo cierto es que con más de veinte casos confirmados a lo largo de la última década, la presencia de hantavirus ya es considerada endémica en nuestra ciudad. Esto significa que al registrarse la presencia del roedor que transmite el virus (el ratón colilargo) y existir un medio infectado, basta que se den las condiciones necesarias para que re emerja la enfermedad. De ahí que algunos de los principales referentes del tema a nivel local recomiendan extremar las medidas de precaución.