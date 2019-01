El clásico "estaciono donde quiero" no afloja en las calles de la Ciudad

El mal estacionamiento es un problema endémico en la Ciudad. Porque a la falta de controles oficiales se le suma la falta de respeto de muchos vecinos que son cultores de la frase con la que se titula esta nota que ya es un clásico para los lectores de eldia.com: "estaciono donde quiero".

A través del WhatsApp del diario, día tras día llegan mensajes y fotos de vehículos que cometen todo tipo de infracciones. Se trata de "vecinos justicieros" que escrachan a los infractores y envían la evidencia hartos de no poder sacar su auto de sus propias casas, o que deben hacer malabares para esquivar autos estacionados en doble fila, o peatones que se topan con rodados "descansando" en las veredas o directamente ocupando espacios prohibidos como esquinas o rampas para discapacitados.

Uno de los casos que se vieron en las últimas horas fue el de un utilitario estacionado en el garaje de un vecino de diagonal 74 y 69, quien escribió: "Esta persona, teniendo toda la cuadra, le gusta estacionar en garages ajenos".

También llegó una denuncia de la zona de 46 entre 12 y 13. Allí una mujer intentó sacar su auto bien estacionado pero se topó con una camioneta de una empresa de flete en doble fila. Según contó a este diario, no sólo no le pidió disculpas por haberla hecho esperar por culpa de su infracción, sino que terminaron teniendo una fuerte discusión en plena vía pública. "¿Por qué tengo que llegar tarde yo a un compromiso por una persona que no respeta las reglas del tránsito?", protestó indignada.

