Peña visitó a Elisa Carrió en su casa, para discutir el rol de la diputada en la campaña

Conversaron durante más de dos horas. Analizaron la estrategia electoral de Cambiemos y el rol que tendrá la legisladora

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, visitó ayer a la diputada nacional Elisa Carrió en la casa que la legisladora tiene en Exaltación de la Cruz y estuvo reunida con ella por más de dos horas.

Según el presidente del ARI, Maximiliano Ferraro, conversaron sobre la futura estrategia electoral de Cambiemos. Fuera de esta reunión, se especula cuál será el rol de la diputada en la campaña que viene.

Fue un gesto de distención entre el principal colaborador del presidente Mauricio Macri y la socia más incómoda de la coalición gobernante Cambiemos.

Peña y Carrió conversaron durante dos horas y 15 minutos . Sentados en dos sillones, en el living de la casa de la diputada, ella tomó café y él tomo agua. Y no hubo fotos del encuentro.

A la reunión se sumó el flamante presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.

“Fue una muy buena reunión, distendida. Formó parte de las reuniones habituales que tienen Lilita y la CC con el Gobierno”, señaló Ferraro tras el encuentro. El jefe de Gabinete y la diputada hablaron del posicionamiento de la Argentina en el mapa mundial y regional y realizaron un análisis de estrategia política y electoral, tanto a nivel nacional como en cada uno de los distritos.

En 2018, la líder de la Coalición Cívica se mostró muy crítica con el Gobierno, pidiendo el juicio político contra el ministro de Justicia Germán Garavano y reclamando “no ir al fascismo” luego de que se conociera el protocolo impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que brinda mayor libertad de acción a las fuerzas de seguridad.

En su regreso a la televisión Carrió se mostró más moderada que de costumbre. “Ahora tenemos que estar todos juntos de cara a las elecciones”, dijo en TN.

“Yo nunca me peleé. Cuando sé que no tengo el control de la discusión es preferible no hablar. Es como con los maridos, es preferible no hablar porque hubiese sido contraproducente para Cambiemos. Me mandó saludos. Tenemos una relación así”, afirmó respecto a su vínculo con Macri.

Carrió ya adelantó que no será candidata en estas elecciones. “Me jubilo el año que viene cuando gane Cambiemos, pero yo sigo, soy rutera, voy a caminar todas las rutas, todas las casas, quiero estar en todas las casas. No quiero entrar más al Parlamento de la Nación, son 25 años de vida política”, dijo Lilita en el programa “A dos Voces”.