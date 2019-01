Guaidó se autoproclamó "presidente" de Venezuela y fue reconocido por EE.UU, Argentina y varios países de la región

El opositor Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento), juró hoy como presidente encargado de Venezuela, frente a una multitud reunida en Caracas en protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro."Juro asumir formalmente las competencias de la Presidencia de Venezuela", dijo Guaidó ante la ovación de antichavistas que apoyan a la Asamblea nacional. El dirigente opositor juró con un ejemplar de la Constitución de la mano y la otra apuntando al cielo. La ceremonia se llevó a cabo dos horas después de que la CNN publicara en su portal de internet un artículo según el cual "se espera que el presidente de EE.UU., Donald Trump, reconozca al líder opositor venezolano Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela" apenas el jefe de la AN se juramente.

Más tarde, Trump anunció en la cuenta de Twitter de la Casa Blanca que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El mismo camino siguió el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, en la misma red social al expresar su apoyo "político y económico" al proceso de transición en Caracas.

"En su rol como la única rama legítima del gobierno debidamente electo por el pueblo venezolano, la Asamblea Nacional invocó la constitución del país para declarar ilegítimo a Nicolás Maduro y, por ende, la oficina de la Presidencia quedó vacante", argumentó el presidente Trump para justificar su reconocimiento a Guiadó en un comunicado difundido por la Casa Blanca a la prensa. "Instamos a otros gobiernos occidentales a reconocer al presidente de la Asamblea Nacional Guaidó como el presidente interino de Venezuela y trabajaremos de manera constructiva con ellos para apoyar los esfuerzos para restaurar la legitimidad constitucional", agregó el mandatario. Para concluir, la Casa Blanca advirtió al "régimen ilegítimo de Maduro", al que ya le impone una serie de sanciones económicas y políticas, que lo considerará "directamente responsable de cualquier amenaza que haga contra el pueblo venezolano".

President @realDonaldTrump has officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela.