Se despertó con un intruso en su casa y saltó por el balcón

| Publicado en Edición Impresa

Eran las 4.20 de la mañana cuando a Alfredo (54) lo despertó “un ruido” que no pudo identificar, pero que lo impulsó a saltar de la cama para averiguar qué era. Un segundo después confirmaba su peor sospecha. En su departamento de 35 entre 4 y 5 ya no estaba solo; y aquel desconocido había entrado sin su permiso.

Resuelto a no correr riesgos, saltó por el balcón del primer piso y pidió ayuda, lo que permitió que la policía llegara antes de que el intruso se fuera. Después de que lo detuvieron, tuvo Alfredo una nueva sorpresa: el sujeto en cuestión vive justo a la vuelta y, antes de meterse en su casa, llamó tres veces al 911 para denunciar que “escuchaba ruidos en los techos”, dijo la víctima, quien se enteró por la oficial de policía que le puso las esposas al aprehendido y lo reconoció como el vecino al que había entrevistado antes, esa misma madrugada.

“Me despertó un ruido y al levantarme vi que tenía a un tipo en el hall del departamento”, relató Alfredo, que cerró la puerta de su cuarto y se quedó contra ella por algunos segundos, decidiendo qué hacer. “El intentó abrirla, pero no entró. Me puse un pantalón, miré que en el balcón no hubiera nadie y salí por la puerta que da a mi habitación”, continuó contando este hombre que no dudó en descolgarse por allí usando los barrotes horizontales de su piso y los de la ventana de abajo, para saltar desde la menor altura posible. No puede precisar los metros, aunque sí las consecuencias: un esguince en el tobillo izquierdo y un dolor intenso en su hombro derecho, detalló a este diario.

Las molestias corporales comenzaron un buen rato después. Apenas tocó el piso, Alfredo corrió hasta la torre trasera para pedir ayuda en el departamento que da a la cochera, donde le abrieron y llamaron al 911. Desde que salió de su casa y hasta que llegó el primer patrullero “pasaron unos 20 minutos”, calculó el damnificado, tiempo que el intruso usó para sacar la puerta del baño del departamento, tirar un mueble al piso, correr otro e intentar esconderse, causando tremendos destrozos. No se escapó, ni robó.

De hecho, los policías ingresaron por el balcón de la pieza y lo encontraron dentro. “Cuando escuché que se identificaban y le pedían que se tirara al piso, no lo podía creer”, admitió Alfredo, convencido de que el sujeto había huido al advertir que él podía pedir ayuda.

Por lo que contó la víctima, su vecino ingresó por la abertura principal, después de saltar una medianera baja que da a la calle 4. Ante la policía, el acusado dijo tener 41 años y ser “psicólogo o psiquiatra de una fundación que trata adicciones”, explicó Alfredo, quien, tras esperar varias horas a los peritos, se dispuso a hacer un inventario de los daños y concurrir al médico.