Aseguran desde el Colegio de Abogados que no pueden negarle la matrícula a Prellezo

Jorge Rizzo, ex titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, aseguró hoy que esa entidad debió otorgarle una matrícula habilitante a Gustavo Prellezo, condenado por el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas, por "una cuestión legal", pero aclaró que un Tribunal de Conducta de la institución analizará si corresponde una suspensión hasta que el ex policía cumpla su sentencia.

"No tenemos forma legal de negarnos a darle una matrícula a una persona que está recibida y lo solicita. Se la negamos en su momento a una persona involucrada en un juicio penal, y nos hizo un juicio y lo perdimos", señaló Rizzo.

Prellezo fue condenado a prisión perpetua como autor material del asesinato de Cabezas, ocurrido el 25 de enero de 1997 en Pinamar, y aunque se encuentra desde 2010 en libertad condicional, su sentencia concluirá en julio de 2022.

En la cárcel, el ex policía estudió derecho y se recibió en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que también le otorgó el titulo de escribano. Meses atrás, Prellezo intentó obtener una matrícula como letrado en el Colegio Público de Abogados de Quilmes, pero una denuncia presentada por los familiares de Cabezas impidió que ese trámite se concretara.

"Eso fue posible porque en provincia de Buenos Aires se solicitan antecedentes de los solicitantes de las matrículas, pero en la Ciudad de Buenos Aires eso no sucede. No hay un requerimiento legal que así lo exija", explicó Rizzo.

Sin embargo, el letrado que encabezó el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal durante cuatro períodos contó que desde la entidad se reunieron con Gladys Cabezas para analizar si se podría suspender a Prellezo hasta que se extinga su sentencia.

"Nos reunimos con Gladys y le pedimos que presente una denuncia ante el Colegio, y el Tribunal de conducta será el que decida si se aplica una suspensión hasta 2022. No me gusta que esta entidad le entregue la matrícula de abogado a una persona como Prellezo, pero por la ley no nos podemos negar", apuntó.