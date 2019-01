Le dijeron que le decían “chancha blanca” y Kämpfer explotó

| Publicado en Edición Impresa

En “Los Ángeles de la Mañana”, Andrea Taboada contó que en América a Agustina Kämpfer le decían la “chancha blanca”, y la colorada, que está de vacaciones en Brasil, contestó con un duro descargo. “Me insultaron y me prejuzgaron siempre, y ahora llegaron al punto de inventar que me llaman ‘chancha blanca’. Yo no espero que me defiendan, pero que defiendan al agresor, ¿no será mucho? Deplorable todo, digno de ser pasado por lo primero que van a mirar en esta foto (subió una foto de un primer plano de su cola). Todos tenemos la libertad de pensar lo que nos plazca, pero agredir por aquello que pensamos de él, es otra cosa”, dijo la periodista que fue desvinculada de “Incorrectas”, según ella, por presión de Feinmann, a quien denunció por violencia de género.