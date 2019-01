La versión de Fernando Monetti sobre el incidente con el alcanzapelotas

Fernando Monetti dio su versiòn del episodio registrado con un alcanzapelotas en el cierre del encuentro que San Lorenzo perdió anoche con Defensa y Justicia por la Superliga y que terminó con la expulsión del golero.

El arquero señaló que lo ocurrido fue "medio raro", que no tuvo "intención de golpearlo" y que todavía no entiende que cobró el árbitro. "No sé qué interpretó...Me sorprendió que el chico se haya caído" puntualizó el ex arquero de Gimnasia.

Las crónicas periodísticas puntualizan que el arquero no quiso agredir al joven y dudó del comportamiento del pibe, quien acusó un golpe en pecho.

"No había pelota para el juego. Ví que él tenía una y me miraba. Se la pedí, no me la dio y fui con la intención de quitársela. Se entendió que fue de manera brusca, pero yo saco la pelota y la tiro para el medio. Después no entendía bien que había pasado", dijo Monetti.

Y agregó: "El árbitro (Nicolás Lamolina) me decía que lo golpeé, pero yo no voy con intención de golpearlo ni nada. Solo quería que me de la pelota para volver al juego, no sé qué interpretó. Me sorprendió ver que el chico se haya caído. Ahora, si lo insulto y se cae por un insulto, es medio raro", añadió el "Mono".