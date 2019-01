La nueva Calu: tras su experiencia con Darthés, volvió a calentar la pantalla

En “Campanas en la noche”, la actriz recuperó toda la pasión que mostraba en “Dulce amor”, la ficción que la marcó a fuego

Calu Rivero no es la misma. Desde aquella vez en que se animó a denunciar a Juan Darthés, cuando nadie más lo hacía, la joven actriz se convirtió en una referente del feminismo. Ya alejada de aquel dolor y humillación, se la renovada, construyendo nuevos personajes en la tele y rehaciendo su vida amorosa. En la tele, es la cara principal de la novela más vista del verano. Y puertas adentro, disfruta de su nuevo noviazgo.

A sus 31, Carla (tal es su nombre real) encontró nuevamente el amor en el rockero Joaquín Vitola, cantante del grupo Indios, cada vez más popular a nivel nacional. El es quien la acompaña sentimentalmente este verano. De hecho, recibieron juntos el 2019 en las playas de Punta del Este.

Tan bien se llevan, que la actriz definió como “nueva y mágica” a la relación. Después volvieron al país y en Capital la parejita sigue más unida que nunca.

“Todo es muy lúdico y creativo. Nos reímos mucho”, dijo sobre Vitola. Y dijo cómo eligen nombrarse: “Decimos que no somos novios, somos si-ovios”, explicó la oriunda de Recreo, Catamarca.

Seguramente, era algo que necesitaba en su interior, sobre todo con la experiencia traumática de dejar la novela “Dulce amor”, en 2013, cuando se sucedieron los episodios de acoso que ella denunció una y otra vez.

“Me llevó mucho tiempo tomar esa decisión (la de abandonar), mucha angustia, y me han dicho mis representantes en ese momento que en Telefe no me iban a llamar nunca más”, recordó Calu en una nota con Gente.

“Yo fui muy clara con el equipo cuando me fui, pero no fui clara con la prensa porque no sabía cómo ponerlo en palabras y aún estaba procesándolo. Pero todos saben bien que me fui porque no aguantaba más, porque hasta ahí llegó mi dignidad de soportar esos actos de exceso”, expresó.

Tan fuerte fue para ella, que sigue viendo en Darthés una amenaza real. Es más, cuando lo vio haciendo su descargo con Mauro Viale “lo vi con un mensaje súper oscuro, en el que seguía hablándoles a las víctimas cuando dijo que se iba a matar. Lo no dicho es: ‘Si a mí me pasa algo, ustedes son las culpables’. Y yo no me voy a hacer cargo de eso, no me vas a seguir manejando la cabeza”.

Metida de lleno en el feminismo, Rivero dijo que con su personaje de “Campanas en la noche” decidió contar “cómo es una chica que se ve desdibujada por el sistema”, siendo víctima de violencia de género.

Y en ese camino, hasta se animó a protagonizar una escena bien subida de tono, en una de las últimas emisiones de la tira de Telefé. Sin mostrar mucha piel, Calu y Federico Amador interpretaron un momento que calentó la pantalla.

Todo empezó a partir de un sueño erótico que tiene Luciana, el personaje de la actriz. Como antesala al primer beso de los personajes -que mantienen una apasionada historia de amor- hubo sensuales caricias y besos en el cuello que subieron la temperatura de los seguidores de la novela y revolucionaron las redes.

Es seguro que le debe haber costado más de la cuenta, con sus antecedentes. Pero en definitiva, ella eligió este nuevo rumbo, en el cual poder construirse de nuevo.