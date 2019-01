El gobernador de La Rioja se adjudicó el triunfo en un polémico plebiscito

El mandatario dijo que logró los votos para ser candidato. La oposición cuestiona que participó sólo el 44% del padrón

| Publicado en Edición Impresa

La consulta popular para permitirle en La Rioja al actual gobernador, Sergio Casas (PJ), presentarse este año a una re-reelección finalizaron en medio de una gran polémica. El mandatario proclamó el triunfo del “Sí” por 58% (unos 65.000 votos) contra 42% del “No” (unos 45.000) con más del 90% escrutado, según informó el gobernador en conferencia de prensa.

Para reafirmar esta posición, el Frente para la Victoria aseguró que el rechazo a la Enmienda no alcanzó el 35 por ciento necesario que determina la Constitución riojana para frenar las intenciones de Casas, mientras que la oposición sostuvo que la cantidad de votantes apenas superó el 40 por ciento y eso forma parte de “un fracaso del gobernador”.

La Enmienda a la Constitución riojana ya fue aprobada en la Legislatura provincial por una mayoría oficialista de diputados y senadores, por lo que resta esta instancia para determinar si se permite o no la nueva reelección de Casas.

La Carta Magna de La Rioja impide a gobernador y vicegobernador presentarse en un tercer período consecutivo en cualquiera de esos dos cargos y no permite el intercambio de mando entre ellos, por lo que se dispuso esta Enmienda.

Los ciudadanos votaron por el “Sí” para avalar la enmienda al artículo 120 de la Constitución Provincial que permitirá la reelección de Casas o por el “No” para rechazarla. Según el Tribunal Electoral, para impedir su aprobación, se necesitaba más del 35% del padrón, o sea 98.500 votos.

EL AVAL DE LA CORTE

El viernes, en un fallo firmado por mayoría, con la disidencia del juez Carlos Rosenkrantz, los miembros del máximo tribunal Elena Highton, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti rechazaron el amparo elevado por Cambiemos en una resolución que se dio tras recibir un dictamen de la Procuración General que consideró que el conflicto debía resolverse en el ámbito de la justicia riojana.

“El procedimiento de consulta popular que se intenta interrumpir no causa estado por sí mismo, ni tampoco conlleva una vulneración actual de derechos subjetivos que autorice a sostener que se presenta una controversia concreta en los términos tradicionalmente entendidos por la jurisprudencia de este Tribunal”, indicó el fallo.

“La Corte no niega su competencia originaria en la cuestión, y dice que es prematuro opinar sobre la validez o no de la enmienda, ya que el proceso de votación en sí mismo no genera afectación concreta, y que el daño denunciado recién se configuraría en caso que la enmienda fuera aprobada. En definitiva, que todavía no es momento de analizar la cuestión”, señaló la UCR tras el fallo del máximo tribunal.

Por su parte, el Fiscal de Estado de La Rioja, Héctor Durán Sabas, afirmó anoche que “es legítima” la Consulta Popular Obligatoria que se votó ayer en esa provincia, y que ganó el “Sí”, sin mencionar cifras oficiales, lo cual habilitaría la reforma de la Constitución provincial que le permite a Casas postularse para un nuevo mandato.

En tanto, el presidente del Tribunal Electoral, Luis Brizuela, dijo que la Consulta Popular Obligatoria se desarrolló de manera “normal”, mientras que la oposición de Cambiemos habló de un “gran ausentismo”.

“Es un día muy importante hoy para la democracia. Siento que el pueblo se expresó. Es la forma de conservar la democracia. Cuando el pueblo habla los demás tenemos que callarnos”, resaltó el fiscal de Estado riojano Durán Sabas.

Durán Sabas agregó, sin mencionar cifras, que “hoy se ha realizado la Consulta Popular por la ley de enmienda sancionada por Diputados de la provincia, la ley 10.161, y la consulta era necesaria para que fuera rechazada o no. Por lo que dice nuestra Constitución para ser rechazada debería el ‘No’ sacar al menos el 35 % del total del padrón electoral.

“Por los guarismos que se vienen manejando eso no ha sucedido, de manera tal que la enmienda ya es norma constitucional y ha quedada incorporada, porque no se han conseguido los guarismos para ser rechazada”, manifestó.