Un adolescente denunció que fue golpeado por policías del Comando de Patrullas

Tiene 17 años. Según dijo, fue cuando escapaba, con un amigo, de una bandita que les quiso robar. Filmó todo con su celular

| Publicado en Edición Impresa

Cuando José recibió un llamado desde la Comisaría Novena, donde su hijo F. se encontraba demorado por presuntos disturbios, salió “disparado” de la cama.

En el camino fue masticando lo que le diría al adolescente de 17 años, que cursa el quinto año en el colegio Albert Thomas. Eran las 2 de la mañana del sábado.

Al ingresar en la dependencia de 5 y 59 enfiló en dirección al mostrador y preguntó por el joven.

“Me contaron lo que había pasado y, muy enojado lo retiré. El oficial que estaba de turno me decía que no lo retara, que no había hecho nada malo”, explicó José.

En el auto, su hijo no dijo una palabra. Con el rostro serio volvieron al hogar.

Fue entonces que el chico sacó su teléfono celular y le mostró a su padre un video y varias fotos. Las imágenes mostraban los golpes que había recibido y cómo el brazo de un oficial de policía le presionaba el cuello hasta hacerle perder el conocimiento.

El enojo de José cambió por completo al observar la secuencia. Mientras tanto, F. le relató las circunstancias en las que había sido aprehendido.

Según manifestó, “caminaba con un amigo (mayor de edad) por el Bosque y una bandita les quiso robar. Salieron corriendo y se metieron en el Zoológico”. Allí los interceptó la seguridad del parque y, “cuando les contaron” lo que había sucedido, “llamaron a la Policía y los resguardaron en la garita”.

Los primeros en llegar fueron efectivos de la Novena, quienes “los trataron muy bien”. A F. “lo metieron en el patrullero y estaban hablando con el amigo”.

En ese momento llegó otro móvil, con personal del Comando de Patrullas.

“Sin mediar palabra, le sacaron la mochila al otro chico y lo empezaron a maltratar”, señaló José. Con el celular en mano, F. comenzó a filmar la situación, pero uno de los agentes del Comando “lo vio y se le abalanzó”, continuó.

“Lo agarró del cuello y le dijo ‘te creés que esto es una joda’. Mi hijo le pidió que parara porque lo estaba ahorcando, en ningún momento lo insultó, pero el tipo no paró. Por la presión que ejerció, lo terminó desmayando, el celular se le cayó de las manos y se lo pisaron”, aseguró José.

VUELTA A LA COMISARÍA

“Lo primero que hice cuando vi el video fue ir a la Novena de nuevo, para mostrárselos a ellos. Lo vieron y el oficial que estaba a cargo me dijo ‘esto no fue lo que me dijeron que había pasado’; entonces les pedí los apellidos de los efectivos y los números de los móviles”, refirió el padre de la víctima. Con esos datos y las imágenes, radicó la denuncia en Asuntos Internos.

“También hice una denuncia penal en la Fiscalía, añadió José, explicando que en ninguna dependencia policía se la “quisieron tomar”.

Por otra parte, aseveró que “una vez que lo llevaron al Cuerpo Médico, los mismos tipos que lo habían golpeado, ni lo revisaron. Le hicieron algunas preguntas nada más”.