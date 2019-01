La ola de calor toca su pico máximo y muchos vecinos siguen sin agua: "Es un infierno"

Mientras revienta el termómetro y se espera que la máxima alcance los 36º, el faltante de líquido se extiende a lo ancho de la Región y se acentúa el drama en los hogares. Una verdadera pesadilla

En medio de la ola de calor, que hoy tocará su pico máximo con 36º de temperatura, vecinos de un vasto sector de la Ciudad afirman que están viviendo un infierno, pero no precisamente por el estado del tiempo sino por los cortes de agua, que en muchos casos se prolongan desde varios días atrás. Los trastornos por este faltante son múltiples y alteran completamente la rutina diaria de las familias dando lugar al malestar. Según coinciden los damnificados, bañarse, lavar la ropa o contar con líquido para cocinar, es decir, las tareas básicas de cualquier hogar, son por estos días una misión imposible. Otro punto en común entre los afectados es la falta de solución a este problema a pesar de los reclamos realizados a la empresa ABSA.

Para César Carrizo, de 33 y 133, barrio La Cumbre, quien no contó con agua de red ni ayer ni hoy y arrastra problemas con el servicio desde hace un año , esta situación es un verdadero infierno. "Con el calor que está haciendo no tenemos una gota de agua ni para bañarnos", lamentó el vecino. El hombre aseguró que lleva más de un año haciendo reclamos ante ABSA, por la vía telefónica, personalmente y hasta por internet, pero no obtuvo ninguna solución. En este sentido, acreditó la acumulación de decenas de reclamos a lo largo del año pasado y con el calor de estos últimos días su situación se tornó "un calvario".

Otro sector afectado por el drama de las canillas secar era 11 entre 609 y 610, Barrio Aeropuerto, de acuerdo a lo reportado por Juan Bautista, un jubilado que dijo estar atravesado por una situación "inhumana". "Ayer no tuvimos agua, hoy tampoco, pero venimos así hace mucho tiempo. Con el calor que hace, esto es inhumano. En un día como hoy los jubilados nos morimos sin el agua", enfatizó el usuario, quien además puso de manifiesto que sus reclamos no tuvieron respuestas por parte de la prestataria. Asimismo, se mostró indignado porque mientras en las viviendas falta el preciado líquido, se registra una filtración y se ve como el agua se escurre por una zanja.

Por su parte, Elba Ginobri, de 36 entre 19 y 20, afirmó que hace tres días que debe lidiar con el faltante de agua. "No se puede lavar los platos, la ropa. No tenemos agua ni para cocinar", manifestó la mujer. En tanto, desde 44 y 28, Cleria dio cuenta que desde anoche padecen cortes intermitentes de agua y de luz, por lo que dijeron estar desesperados: "es tremendo el calor que hace, a la madrugada no tuvimos ventilación ni agua para, por lo menos, mojarnos un poco; es una falta de respeto con lo que están cobrando los servicio", señaló la vecina.

Mientras tanto, continúan los reclamos desde Punta Lara. Jorge Sánchez, de 140 entre 3 y 5 se mostró preocupado porque ayer con 42.3º de sensación térmica no tuvieron agua para cocinar ni asearse. "Acá viven bebés, ancianos, familias. Es una locura cómo nos están tratando. Somos ciudadanos", expresó el damnificados.

La escasez de agua también alcanzaba a la escuela secundaria 92, situada en 3 entre 527 y 528, Tolosa, donde por estos días de receso estival se desarrolla el programa "escuela de verano" y los estudiantes concurren para participar de distintas actividades recreativas como pileta, voley y danza, entre otras, según consignaron desde la comunidad educativa.