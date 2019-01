De la Rúa, internado en grave estado por una nueva complicación coronaria

El ex presidente ingresó a ese sanatorio privado el martes y le colocaron tres stents. El año pasado había sufrido dos infartos

El ex presidente de origen radical, Fernando de la Rúa fue internado de urgencia en la Clínica Austral de Pilar y se encuentra en terapia intensiva y en grave estado, según confirmaron fuentes cercanas al ex mandatario. Al cierre de esta edición no había un parte médico oficial

El ex presidente, de 81 años, que ya había padecido dos infartos el año pasado, sufrió una bronquitis, que generó una descompostura en la madrugada del 1º de enero después de una reunión familiar en Villa las Rosas, la casa que el dirigente radical posee cerca de Pilar.

Según esas mismas fuentes cercanas al ex presidente, el deterioro de su cuadro obligó a colocarle anoche tres stents.

Pero al cierre de esta edición se confirmó que el ex presidente continuaba en grave estado. Hubo trascendidos de que estaría en un coma inducido pero no pudo ser confirmado oficialmente.

La salud de De la Rúa vino deteriorándose a lo largo del año pasado, cuando sufrió los dos infartos, uno en el mes de mayo y otro en octubre.

En mayo, había sufrido el primer infarto, por lo cual los médicos del Sanatorio Otamendi le colocaron dos stents.

El segundo infarto, esta vez en el miocardio, obligó a su internación en el Instituto del Diagnóstico y el equipo médico de Luis De la Fuente le practicó una angioplastia, que permitió su recuperación y el regreso a su hogar. Fue en octubre.

Si bien la internación se originó en un cuadro de bronquitis, ello complicó los problemas cardíacos del dirigente radical cordobés que se iniciaron en 2001, cuando aún era presidente de la Nación. En ese momento ya le tuvieron que eliminar obstrucciones en la arteria coronaria derecha. La salud del ex mandatario también generó preocupación cuando en enero de 2016 fue operado por un malestar en la vejiga, mientras que en agosto de 2014 fue intervenido por complicaciones coronarias.

Fernando De la Rúa, que nació en Córdoba en septiembre de 1937, tuvo una larga carrera política que se inició durante la presidencia de Arturo Illia. Sin embargo, el triunfo en 1973 en una banca como senador por la ciudad de Buenos Aires, ante el peronista conservador Marcelo Sánchez Sorondo lo proyectó a nivel nacional. Fue Así que Ricardo Balbín lo escogió como candidato a vicepresidente en las elecciones que consagraron a Juan Domingo Perón en septiembre de ese mismo año, tras la renuncia de Héctor Cámpora para allanar la llegada del líder justicialista a la presidencia.

Si bien tras el golpe de estado de 1976, que puso fin a la actividad política y cerró el Congreso, De la Rúa se dedicó a su profesión de abogado, trabajando para la multinacional Bunge & Born, su figura fue creciendo en la interna del radicalismo como una de las figuras de consulta obligatoria.

Ya en 1983, se convirtió en precandidato del radicalismo por la línea interna del balbinismo y compitió en la interna de la Unión Cívica Radical contra Raúl Alfonsín. De la Rúa, heredero del balbinismo centrista, fue derrotado por quien luego sería electo presidente de la Nación. En las elecciones de 1983 que determinaron el acceso del radicalismo al Gobierno, De la Rúa fue candidato a senador nacional por la capital federal, venciendo al postulante del justicialismo, Carlos Ruckauf.

En 1989 revalida su banca con el 33,11% de los votos. Sin embargo, el cargo le correspondió al justicialista Eduardo Vaca. Esto se debió a que a pesar de haber tenido muchos menos votos, Vaca fue electo en el colegio electoral gracias a la alianza entre el Partido Justicialista y la Ucedé, triunfando con el voto clave de María Julia Alsogaray.

Pese a ello, en 1991 fue candidato a Diputado y el triunfo logrado en el bastión capitalino -donde además De la Rúa presidía el Comité Capital Radical- lo llevó a la presidencia del bloque de Diputados de la UCR. En 1993 De la Rúa volvió al Senado ganando nuevamente en la capital federal con más del 50 por ciento.

Cuando el ex mandatario justicialista Carlos Menem impulsó una reforma constitucional, previamente acordó con una parte del radicalismo dirigido por Raúl Alfonsín el Pacto de Olivos Fernando de la Rúa fue el principal dirigente opuesto al mismo.

Luego de la reforma constitucional de 1994, con creación de la figura de Jefe de Gobierno porteño, De la Rúa logró consagrarse con el 40% de los votos y fue quien primero ejerció el nuevo cargo en reemplazo de lo que hasta entonces era intendente porteño.

En 1997 se conformó la Alianza entre la UCR y el Frepaso y eso lo catapultó como candidato presidencial del espacio que se impuso en octubre de 1999, en fórmula con Carlos “Chacho” Alvarez.

Pero el deterioro de la situación económica y la decisión del FMI de restarle el desembolso de un tramo del crédito stand by precipitó un estallido social el 19 de diciembre del 2001, generalizándose desmanes en todo el país, lo que hizo declarar el estado de sitio y tras la muerte de 27 personas y más de 2.000 heridos, De la Rúa renunció a la presidencia el 20 de diciembre del 2001.