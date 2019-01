Maduro desafía la presión de Trump y Guaidó avanza en un gobierno paralelo

Mientras el autoproclamado presidente interino nombró representantes diplomáticos en varios países, entre ellos Argentina, el gobierno chavista le prohibió salir del país, la transacción de bienes, y le congeló las cuentas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, echó mano ayer de sus aliados en la Justicia para enfrentar al autoproclamado mandatario interino, el opositor Juan Guaidó, fortalecido por las sanciones petroleras que impuso EE UU para asfixiar al gobierno socialista.

Además, en una rueda de prensa, volvió a acusar a Washington de fomentar un golpe de Estado y retó al mandatario Donald Trump, rozando el ridículo al intentar expresarse en inglés. “Donald Trump, con Venezuela no te metas. Hands off Venezuela. De inmediati!” (por “immediately”, es decir, “de inmediato”), dijo Maduro ante la risa de los presentes. “¿Se dice así?”, consultó luego Maduro. “¿No se dice inmediaty?”, dijo, e insistió: “¡Inmediaty!”. “Not that way Donald Trump”, agregó. “¡Intervencionismo en Venezuela, no!”.

EE UU ha reiterado que analiza todas las opciones para ayudar a resolver la crisis de Venezuela.

En cuanto a las medidas contra Guaidó, el fiscal general Tarek William Saab, que se define chavista, pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, de línea oficialista) que prohiba al líder opositor la salida del país, la transacción de bienes y congele sus cuentas.

“Permítanme reiterar: habrá serias consecuencias para aquellos que intenten subvertir la democracia y dañar a Guaidó”, reaccionó en Twitter el asesor de Seguridad Nacional de EE UU, John Bolton.

Saab explicó que las medidas forman parte de una investigación contra el líder opositor al acusarlo de “actos que han dañado la paz de la República, nuestra economía y el patrimonio nacional”.

Tras conocer la medida, Guaidó dijo no estar sorprendido porque es parte de una cadena de “amenazas” en su contra y del Parlamento de mayoría opositora, que preside.

El Congreso, al que el TSJ declaró en 2016 en desacato y nulas todas sus decisiones, debatió vías para lograr un gobierno de transición y elecciones “libres”, lo que Maduro denuncia como parte del guión de un golpe de Estado dirigido por EE UU.

EE UU aumentó su presión, al aprobar el lunes sanciones contra la estatal petrolera PDVSA -fuente del 96% de ingresos de Venezuela-, y congelar cuentas y activos venezolanos. “Esta medida busca evitar que continúe el saqueo. El país podrá utilizar esos fondos una vez que cese la usurpación”, dijo Guaidó, mientras Maduro anunció acciones legales contra lo que consideró un “robo” por parte del gobierno de Trump.

La sanción llega en momentos en que el país y PDVSA están en default y su producción petrolera en el nivel más bajo de las últimas tres décadas, 1,3 millones de barriles diarios. Según analistas, en el corto plazo el mandatario socialista recurriría a sus principales aliados China, Rusia, Turquía e Irán.

NUEVOS DIPLOMÁTICOS Y MARCHA

En tanto, mientras para hoy se convocó a una marcha opositora para pedir a los militares que rompan con Maduro y se acoplen a una amnistía, Guaidó sigue adelante con su gobierno paralelo y en este marco, el Parlamento, de mayoría opositora, nombró “representantes diplomáticos” en una decena de países que reconocieron la autoproclamación del jefe legislativo como presidente interino.

Las designaciones abarcan a Argentina (donde se designó a Elisa Trotta Gamus, ver pág. 3), Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE UU, Honduras, Panamá y Perú, así como al Grupo de Lima, un bloque que desconoce a Maduro e integrado por varias de esas naciones. (AFP y AP)