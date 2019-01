Macri: "No entiendo las críticas de que tomé vacaciones"

El mandatario salió al cruce de cuestionamientos y dijo que, de todos modos, “como Presidente, es mentira que uno se puede desenchufar”

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que "la Argentina va a volver a crecer y lentamente va a bajar la inflación", a la vez que estimó que tanto la sequía como la guerra comercial entre China y Estados Unidos impactaron negativamente durante 2018 en la economía argentina.

"Cuando uno se pone a ver qué nos pasó, que teníamos récord de venta de autos y cemento. Nos pasaron dos cosas muy graves: uno, la sequía, porque aún dependemos mucho de las exportaciones de soja y maíz. Y dos, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, que desfinanció los mercados emergentes, entre los que está la Argentina", expresó en una charla con LU5 600 AM, de la ciudad de Neuquén.

"Un país para poder crecer y desarrollarse necesita energía. Hoy Vaca Muerta marca un horizonte de mucho empleo y exportaciones", subrayó en alusión al yacimiento no convencional ubicado en la Cuenca Neuquina, y que irradia a tres provincias.

"Después de todo lo que vivimos estos años he decidido no hacer calificaciones, solo trabajar incansablemente para que cada argentino tenga otra oportunidad", aseveró.

Macri se refirió también a su intención de ir por la reelección, y evitó hablar de su compañero de fórmula. "No debatimos el tema, todavía hay tiempo. Me obsesiona que la Argentina se ponga en marcha, que baje la inflación, que crezca el empleo, empezar a crecer después de las tormentas de 2018", aseveró.

El jefe del Estado destacó el trabajo conjunto de su gobierno con el actual mandatario provincial, Omar Gutiérrez, del partido provincial Movimiento Popular Neuquino, con quien se entrevistará el próximo lunes.

"Trabajamos muy bien codo a codo con Omar Gutiérrez, transformamos Vaca Muerta de una promesa a una realidad", dijo.

Pero, consultado sobre el año electoral en esa provincia, Macri adelantó que el candidato a gobernador por Cambiemos en Neuquén "seguramente será (Horacio) "Pechi" Quiroga", el intendente local.

El mandatario habló por radio un día después de haber participado en el acto de inauguración de la ampliación del Gasoducto Cordillerano, en Bariloche, Río Negro.

Por estas horas, el mandatario descansa en el Country Club Cumelén, ubicado a 5 kilómetros de Villa La Angostura.

En ese sentido, el Presidente argumentó: "No entiendo las críticas de que tomé vacaciones; uno tiene que tener un espacio de tranquilidad y reflexión para recuperar energías".

"Estando acá (por Villa La Angostura) trabajo, no me puedo desenchufar, estamos todo el día conectados", agregó el Presidente.

Reveló además que constantemente tiene contacto con ministros y mandatarios provinciales, y contó que aprovecha su tiempo para leer y disfrutar de su familia.

"Elijo Villa La Angostura porque me hace bien, tiene mucha paz, puedo dormir bien, el Nahuel Huapi tiene una magia especial", señaló Macri. "La gente acá es muy cariñosa conmigo y quiero agradecerle", añadió.

"Este lugar tiene cosas muy positivas. Ojalá todos los argentinos puedan disfrutarlo como lo disfruto yo", sostuvo.