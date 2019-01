Una mancha más: Campbell dijo que Darthés le dio un “chas chas”

La conductora y actriz contó un episodio de hace diez años cuando, según ella, el actor se la confundió con su mujer y le pegó en la cola

Andrea Campbell reveló ayer que hace 10 años en una celebración familiar Juan Darthés “me pegó en la cola” y lo consideró una actitud de dominación.

En declaraciones a El Trece, Andrea Campbell detalló que pertenecía a un grupo de amigos que, hace una década, estaba integrado por el denunciado actor y María, su mujer.

“Yo tuve una situación extraña en una Navidad. La verdad, le creí que se había confundido, pero ahora ya no sé, porque realmente creo que lo que el abusador quiere es someter al otro y demostrar que...”.

Campbell recordó que aquel episodio se dio poco tiempo después de haber dado a luz a su hija Esmeralda. “Vino de atrás, me dijo ‘¿Vamos a comer?’ y me pegó en la cola”.

“Estábamos muchos matrimonios y yo estaba de espaldas. Recién había tenido a Esmeralda, con lo cual claramente no me podía parecer a María, que tiene un lomazo. Y vino de atrás, me dijo ‘¿Vamos a comer?’ y me pegó en la cola con mucha intención”, rememoró.

“El (por Darthés) me dijo ‘uy, me confundí. Ja, ja...’. Fue una situación incómoda. ‘Perdoname, creí que eras María’, me dijo también. Yo tenía 20 kilos más que María”.

Campbell explicó que lo que ocurrió aquella noche le “hace más ruido ahora”, luego de que se conociera la denuncia de violación por parte de Thelma Fardin y otras de acoso por parte de varias actrices en contra del actor y cantante de tango.

“En el momento pensé que se había confundido. Pero meterle semejante mano en la cola a tu mujer en plena reunión de Navidad no me parece, pero ellos tienen sus usos y costumbres. La cuestión es que no era la mujer, era yo. Era una actitud de dominación”, sentenció.

Campbell, además, relató cómo se desarrollaba la vida entre Darthés y su esposa María del Carmen Leone. “Yo los conozco, pero después de esto, no voy a vincularme más. Ella, de alguna manera, vampiriza un poco la fama de él. Es una súper sociedad lo que tienen. Claramente se hace lo que dice ella. Yo no viví con ellos pero los conozco”.