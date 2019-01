Escándalo: una trapera acusó al campeón del “Bailando”, Julián Serrano, de quererle pegar

| Publicado en Edición Impresa

Dakillah, joven y ascendente cantante dentro del universo del trap, acusó a través de un video al flamante campeón de “Bailando por un Sueño”, Julián Serrano, de quererle pegar en un boliche. El youtuber no sólo lo negó sino que, además, dijo que llevará todos sus dichos a la Justicia.

“Este chico, Julián Serrano, en la Fiesta Bresh, me quiso ‘chamullar’ y no le di bola. El chico, después de mirarme toda la noche, después de estar con la chica adelante mío, se me acercó y me dijo ‘te re garcharía, pero como verás estoy ocupado’. Insólito. Me pidió mi Instagram, no se lo quise dar... Después me lo cruzo en la pista y me tiró dos tragos encima. Uno golpeando la mano de su novia y otro me lo tiró él. Empiezo a discutir con él y me quiere pegar. A él lo sacaron. Yo me acerco a su novia y le dije ‘flaca, mirá, me acabás de tirar dos tragos encima’. En eso, la chica borracha se cae, la levanto y Julián habrá creído que le quise pegar. Vino, me empezó a empujar y me quiso pegar en pleno escenario, adelante de todos”, fue el relato de Dakillah en sus redes.

Serrano recogió el guante. Según él, reconoció a la cantante, la felicitó por su música y negó haberle manifestado algún interés. “La frase que ella dice en el video, nunca la dije. Es mentira”, dijo y contó que la cantante cruzó a su novia y él intentó defenderla. “Me acerco, y le digo ‘ya está, no molestes’. Ella reacciona mal, y me empieza a insultar de arriba a bajo. No hago nada, no le digo ni una palabra y ella se va”, contó él y agregó: “¡había 3000 personas y era en un escenario! ¡Eso no sucedió! De haber pasado, alguien hubiera salido a decir algo. Ella me está denunciando de violencia de género y yo lo único que voy a hacer es hablarlo al frente de un abogado. Esto lo va a resolver la Justicia”.

Su novia Malena Narvay, y su compañera de “Bailando por un Sueño”, Sofía Morandi, presente en la fiesta en cuestión, salieron a respaldarlo.