Natacha Jaitt denunció que fue violada y golpeada “con odio”

Natacha Jaitt denunció ayer en Twitter que fue violada por una persona a la que consideraba “un hermano”, el director de cine Pablo Yotich, y por un amigo de él, apodado “el gordo” y oriundo de Necochea.

El hecho habría sucedido el jueves cuando, después de cenar y tomar cerveza, Yotich recibió en su casa la visita de su amigo que, según Jaitt, “no era gordo, sino flaco y pálido, y hablaba con tono raro”.

“En un momento me empecé a sentir mareada, y se me apagó el televisor... Cuando abro los ojos, Yotich y este necochense me estaban practicando sexo anal obligada”, denunció la mediática.

Según la conductora de tv y radio, ella “jamás” accedió a tener relaciones sexuales, contó que le pegaron “con odio” y que, después, la echaron de la casa.

“Yo quedé en shock, toda sucia, ultrajada. Me tiraron a la calle, pleno Montañeses y Libertador, y como pude me subí a un taxi”, continuó Jaitt, quien, cuando llegó a su casa, “aterrorizada”, se empezó a hacer pis “como cuando era nena”, según contó. “Pablo Yotich, yo era su amiga de años, su hijo recibió todo de mi hijo, le actué gratis en series y películas que nunca estrenó pero que las cobró al gobierno”, dijo sobre su presunto abusador, a quien acusó de tener “un curro con el gobierno de Merlo”. Al cierre de esta edición, Jaitt tuiteó que estaba “siendo trasladada por los forenses en patrullero”.