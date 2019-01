Desábato: "Siempre pensé en ser técnico y hoy el Club me brinda la posibilidad"

Leandro Desábato comenzó con una nueva etapa en su vida profesional poniéndose al mando de la Reserva de Estudiantes.

En la mañana de hoy dirigió su primer entrenamiento en el Country Club y luego era presentado de manera oficial en la sala de prensa.

Pablo Quatrocchi, quien dirigió al equipo el último semestre, volverá a dedicarse ciento por ciento a la coordinación de las divisiones juveniles.

"Agradezco por esta posibilidad de este nuevo camino. Conozco todo menos la parte de entrenador. Hay chicos que ya conozco, es algo que estoy descubriendo y trataré de llevar a la cancha lo que fui aprendiendo durante toda mi carrera y sacarle u poco a cada técnico. No es fácil pero es lindo, me gusta. Siempre pensé en ser técnico y hoy el Club me brinda esta oportunidad. Lo que aseguro es seriedad y trabajo".

El flamante DT manifestó que su principal tarea será "dar armas para que lleguen a Primera lo mejor preparados posible".

Más adelante, contó que estando del otro lado, "hay cosas que son atrapantes y no las veía siendo jugador, como la planificación y diagramar una semana de trabajo. La parte de jugador ya la dejé".

Sobre la forma de juego que le gustaría implementar, solamente remarcó que "me gustan los equipos ordenados, pero hoy no hay una manera porque tengo que conocer los jugadores que tengo para sacar lo mejor de ellos. Mi idea no va por encima de los jugadores que tengo. Todos trabajamos para la Primera y yo me sumo al trabajo que se viene haciendo en inferiores que es muy bueno".

En tanto, agregó que su intención, de momento, es pensar en la Reserva y no ir más allá: "Mi idea es estar un año completo en Reserva y un poco más también. No pienso en otra cosa. Tengo que descubrirme a mí mismo, porque como DT no me conozco".