Juicio exprés y condena en un caso por acoso callejero en la zona de la Terminal

El episodio ocurrió el 12 de diciembre y el acusado fue condenado a 6 meses de prisión por agredir a la víctima en la vía pública

| Publicado en Edición Impresa

Fueron dos cuadras de terror para la mujer. Desde que había cruzado la calle, saliendo de la Terminal de Micros, un hombre la seguía, la tomaba de un brazo y le repetía “vamos, me gustas, vamos, ...a un hotel, me gustas, no me importa si no me conocés, yo quiero tener sexo con vos”. La tortura fue larga, desde 4 y 42 hasta 4 y 44, pero la Justicia llegó rápido: por ese episodio registrado el 12 de diciembre, en las últimas horas fue condenado a seis meses de prisión efectiva un carpintero de 33 años.

Según informaron fuentes de Tribunales, la investigación que instruyó el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta (UFI Nº 16) fue llevada a juicio y obtuvo una sentencia por el delito de tentativa de abuso sexual simple del juez Jorge Moya Panisello (Juzgado de Garantías Nº 2) en un formato de proceso abreviado reservado a delitos en situación de flagrancia.

Todo ocurrió de manera vertiginosa. El episodio establecido en el proceso ocurrió el 12 de diciembre, en horas del mediodía. La mujer denunció que el hombre la tomó del brazo y le hablaba tan cerca que podía escuchar su respiración en la nuca. Ante el escenario de ofensa y el contacto físico del desconocido logró soltarse de la sujeción y apuró el paso. Siempre con el agresor pegado caminó hasta 4 y 44. En esa esquina divisó un móvil de Defensa Civil y se lanzó en búsqueda de protección de un agente de ese organismo que estaba detrás del volante, con el vehículo estacionado.

Según consta en la sentencia, de la declaración del agente se desprende que el hombre condenado, nacido en la ciudad paraguaya de Villa Rica y afincado en Melchor Romero desde hace cuatro años, no cesó el hostigamiento. Pese a que la mujer subió al móvil por indicación del conductor y estaban cerradas las puertas y ventanas del vehículo, el agresor comenzó a golpear un vidrio y a gritar “bajate, venite conmigo, quiero estar con vos”. Azorada, la mujer le explicaba al rescatista que no conocía al hombre que estaba fuera del auto.

El último tramo del relato fue realizado en la declaración, como testigo, del agente de Defensa Civil, quien aquel 12 de diciembre se dispuso a llamar de inmediato a la Policía.

Según consta en la actuación judicial, cuando llegaron los policías, el hombre todavía seguía parado ante el móvil de Defensa Civil. Los efectivos le colocaron las esposas y lo trasladaron a una comisaría.

Según explicaron las fuentes consultadas, fue clave para la resolución del proceso en menos de un mes que el incidente fuera detectado en “en tiempo real”.

Con las manos en la masa

El fuero de flagrancia es un instituto nuevo que se aplica a los casos en que los imputados son sorprendidos en el mismo momento en que están cometiendo el delito, es decir, como se dice comúnmente “con las manos en la masa”.

Ante la abrumadora prueba en contra del imputado, el proceso de flagrancia se acorta. En especial en la etapa probatoria, con estos acortamiento de plazos se llegan a condenas con un proceso que como máximo dura 40 días.

En este caso, se llegó a una sentencia, en menos un mes. El fiscal actuante dio por culminada la etapa probatoria en pocos días, se dio traslado a las partes y se concretó la audiencia denominada “multipropósito” ante el juez de Garantías.

En el artículo 154 del Código Penal se explica que “se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después, o mientras es perseguido por la fuerza pública, el ofendido o el público, o mientras tiene objetos o presenta rastros que hagan presumir que acaba de participar en un delito”.

Este proceso se aplica para los casos de delitos cuya pena en abstracto no superen los 15 años de prisión.