Rodrigo Mora hizo explotar las redes, ahora con su retiro

El uruguayo decidió “colgar los botines” agobiado por los dolores, y tras el anuncio, los mensajes de respaldo estuvieron más allá de River

| Publicado en Edición Impresa

El anuncio formalizado por Rodrigo Mora a través de las redes sociales, sobre la decisión de abandonar el fútbol a raíz, desencadenó una reacción en cadena de fanáticos de River y de jugadores que compartieron plantel con el uruguayo, quienes certificaron el afecto que despertó el multicampeón en su paso por el club de Nuñez.

Tras quedar afuera de la lista de jugadores que viajaron a Punta del Este, Mora informó de su retiro mediante un estado de WhatsApp en el que manifestó que “me toca vivir uno de los días más tristes de mi vida. El sufrimiento y el dolor son constantes y ya no puedo. Di hasta lo que tenía y hoy tengo que enfrentar la realidad. Ya no puedo seguir jugando al fútbol. Tengo un nudo en el pecho y una sensación imposible de explicar. Me hubiese gustado retirarme de otra manera”.

Si bien el original del departamento de Rivera se operó de la cadera a mediados de 2017, las molestias físicas nunca se fueron y eso le impidió tener más minutos en el cierre del año pasado, aunque formó parte de la delegación que viajó a Madrid para definir la Copa Libertadores. Sus números en River: 182 partidos, 41 goles y nueve títulos: dos Copa Libertadores, una Copa Sudamericana, dos Recopa Sudamericana, una Suruga Bank, una Supercopa Argentina y dos Copa Argentina.

Ni bien Mora, de 31 años, hizo el anuncio a través de sus redes sociales, llegaron los mensajes de sus compañeros y ex jugadores de River, siendo Gonzalo Martínez uno de los primeros en manifestarse al respecto, en este caso utilizando su cuenta de Instagram, a través de un sentido comentario.

“Gracias a vos @romorita por enseñarme a luchar contra todo, sos un grande y la vida te va a dar revancha!! Abrazo grande amigo”, escribió el Pity desde los Estados Unidos, donde será será presentado como refuerzo del Atlanta United.

Se lo puede considerar como simbólico, por tratarse del “héroe” de la última Copa Libertadores, pero no el único, porque también le escribieron compañeros hasta hace pocos días y otros con los que compartió vestuario en el pasado, como los hermanos Funes Mori, Germán Pezzella, Sebastián Driussi, Matías Kranevitter y Lucas Alario.

El capitán Leonardo Ponzio, en su cuenta de Twitter, destacó: “Fue un placer compartir muchos años con vos Botija!!! Este grupo te va a compañar siempre!!! Gracias por todo Bo”, utilizando un formato típicamente uruguayo; el colombiano Juanfer Quintero saludó con un elocuente: “Te vamos a extrañar loquito. Te quiero mucho hermano”; mientras que su compatriota Rafael Santos Borré se manifestó destacando: “Te vamos a extrañar amigo, sos enorme”.

La gran repercusión que alcanzó el anuncio quedó expuesta en la cantidad de mensajes a manera de tributo en las redes sociales del Mundo River en particular y el ambiente del fútbol en general.

Ramiro Funes Mori, campeón de la Copa Libertadores 2015 junto al atacante charrúa, escribió: “Mucha fuerza en este momento difícil, pero quedate tranquilo que dejaste una marca importante en @carpoficial !!!”.

“Dejaste todo Morita, ojalá la vida te llene de felicidad. Gracias por estar cuando era un chico. Uruguayo, uruguayo”, posteó por su parte Matías Kranevitter.

Sebastián Driussi, desde Rusia, también brindó una emotiva despedida: “Fue un honor jugar al lado tuyo amigo. Se te va a extrañar mucho, gracias por todo”.