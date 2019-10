Noticia triste en la previa: un hincha falleció antes de entrar a la cancha

Los médicos del SAME no pudieron reanimarlo. Aún no se conoce su identidad

En el marco de la previa para el Superclásico copero entre Boca y River, que se disputaba esta noche, se conoció una triste noticia. Un hincha falleció en las inmediaciones del Monumental cerca de las 19 horas. Según trascendió, el hombre tenía unos 51 años de edad y se descompensó producto de un paro cardiaco cuando se encontraba a punto de entrar a la cancha, específicamente en el acceso del puente Labruna. Tras el aviso correspondiente, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se presentó rápidamente en el lugar e intentó reanimarlo sin éxito. "Se solicitó SAME en prioridad por masculino con ataque cardíaco y bajos signos vitales, solicitado con anterioridad por personal policial de Puesto Labruna. Ambulancia particular constató el deceso en el lugar”, dijeron fuentes oficiales. La noticia causó gran conmoción en los minutos previos al inicio del esperado encuentro. Hasta el momento no se conoce la identidad de la víctima.

