El juicio a Cristina Kirchner por la obra pública se reanudará después de las elecciones

El juicio oral a la senadora y candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, y a otros acusados por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz se reanudará el lunes 4 de noviembre próximo, después de las elecciones nacionales.

El Tribunal Oral Federal 2 no realizará audiencias los próximos lunes 14, por ser día no laborable, el 21, por licencia de uno de sus integrantes, y el 28, porque para ese día se fijó el inicio de otro juicio oral en una causa con detenidos a quienes se está por vencer la prisión preventiva, informaron fuentes judiciales.

El reinicio será entonces posterior a las elecciones nacionales del domingo 27 de octubre.

Las audiencias en el juicio oral se reanudarán el lunes 4 de noviembre con las declaraciones indagatorias de los acusados.

El Tribunal excarceló ya al único detenido con prisión preventiva que quedaba en esta causa, el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, con lo cual no quedan presos en el caso.

El ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López y el empresario Lázaro Báez están detenidos con prisión preventiva, pero en otras causas penales que no dependen del Tribunal Oral Federal 2.

Los tres están procesados y son juzgados también por el presunto direccionamiento de la obra pública nacional a favor de empresas del grupo Báez en Santa Cruz durante el kirchnerismo.

De acuerdo con el cronograma de declaraciones indagatorias dispuesto por el Tribunal, en la audiencia del 4 de noviembre podría declarar De Vido.