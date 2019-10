"Mi energía está en dar vuelta la elección", dice Vidal, pero si pierde promete transición ordenada

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, dijo hoy que toda su "energía está en dar vuelta la elección", pero prometió que en caso de que gane su rival del Frente de Todos, Axel Kicillof, habrá "una transición ordenada", y aseguró que su objetivo con la política va más allá de los comicios.



En diálogo con radio La Red, Vidal sostuvo: "Hoy toda mi energía está en dar vuelta la elección", aclaró que si gana Kicillof la transición será "democrática, ordenada, como corresponde, con todos los equipos a disposición".



Respecto a las elecciones PASO de agosto, consideró que la distancia entre ella y el candidato de Alberto Fernández marcó "una diferencia grande"; sin embargo, dijo ser "de las que creen que cuando te votan no te dan un cheque en blanco: hay que hacer un examen todos los días, y en ese voto nos dijeron que no alcanza, que no es suficiente".



Y se sinceró: "Hablaría mal de nosotros que Juntos por el Cambio no continuara porque no se cumple el objetivo de un cargo. Mi objetivo con la política, con el servicio, va más allá de una elección", y en ese sentido aseveró que su compromiso "va a seguir estando".



Para la gobernadora, "las cifras de la pobreza son alarmantes", aunque el oficialismo puso "lo mejor que está al alcance” para combatirla; de todos modos, agregó que "el voto nos dijo que la inflación pegaba mucho en alimentos y tomamos medidas para responder a eso".



Y recordó, en ese sentido, que "la provincia fue la única que eliminó los impuestos en luz y gas para paliar los tarifazos".



"Nunca especulé en política: cuando Mauricio (Macri) me ofreció ir a la provincia muchos creyeron que era imposible", y "muchos dicen que es imposible dar vuelta la elección", pero "si les hubiera dicho que no iba a haber más barones del Conurbano también hubieran dicho que era imposible”, dijo Vidal.



"A mí me gustan las peleas difíciles, siempre la corrí de atrás y nunca fui favorita", sostuvo la gobernadora, y agregó: "Si los bonaerenses no se victimizan y la siguen peleando, ¿cómo no la voy a luchar yo?".



Vidal dijo tener "muchas autocríticas", entre ellas, "haber puesto mucho foco en proteger a los bonaerenses de las mafias y no haber generado más y mejores salarios"; y además, dijo arrepentirse "de que el conflicto docente nos alejara en el vínculo con los maestros".