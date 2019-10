Scola estará en Tokio 2020 y podría ser el abanderado

| Publicado en Edición Impresa

Se terminaron la incertidumbre y las especulaciones: Luis Scola confirmó que estará presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 representando a la Selección Nacional de básquet. De esta manera, están de fiesta los amantes de la naranja, que podrán disfrutar una vez más del gran capitán con la camiseta albiceleste. Y hay otra buena para el básquet argentino: “Luifa” podría ser nuevamente el abanderado de la delegación argentina, como ya ocurrió en Río de Janeiro 2016.

“La idea en los últimos tres o cuatro años era ver si podía llegar a Japón. Ese fue el plan siempre. Y para llegar había que clasificar, y eso se hacía en el Mundial. No tenía un plan post Mundial si no clasificábamos. Si lo hacíamos, en cambio, tenía que buscar un buen lugar y así llegué a Milán. Mi objetivo es Japón, después veremos. Ese era el plan original. Hay un rumor que dice que voy a tener 40 años, yo estaba seguro de que no”, remarcó sonriendo el ala pívot.

Y agregó: “a no ser que pase nada raro. Pero, ¿qué puede pasar? A la que habría que preguntarle es a mi mujer, a Pamela, si ella dice que sí...”, soltó con una sonrisa.

En una nota con una emisora porteña, habló acerca de su futuro: “me cuesta mucho imaginarme de cualquier cosa que no sea jugador de básquet. Lo cual es un problema grande, porque me quedan uno, dos, con toda la furia tres años. Después me quedan 40 más de vida. Fantaseo con muchas cosas. También me cuesta imaginarme un futuro lejos de la Selección porque estoy muy identificado, siento que lo haga va a tener cierta cercanía”, dijo el capitán de la Selección Nacional de básquet.