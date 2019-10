Trump anunció un principio de acuerdo para poner fin a la guerra comercial con China

El presidente de Estados Unidos anunció este viernes un pacto parcial entre Washington y Pekín

El presidente de Estados Unidos Donald Trump hizo una pausa en su enfrentamiento comercial con China y anunció este viernes un acuerdo comercial parcial entre Washington y Pekín.

"Llegamos a un acuerdo muy sustancial de fase uno", dijo Trump a la prensa tras reunirse con Liu He, el jefe negociador chino.

Según Trump, la fase uno incluye el tema de la propiedad intelectual, los servicios financieros y la tasa de cambio y dijo que esperaba firmar el acuerdo en las próximas semanas con el lider chino Xi Jinping.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que participó en la reunión en el Despacho Oval, dijo que Estados Unidos suspenderá la próxima salva de aranceles para bienes chinos que debía entrar en vigor el 15 de octubre y que comprendía importaciones por 250.000 millones de dólares, que debían pasar de 25 a 30%.

El negociador chino destacó la "buena comunicación" y dijo que había un "progreso sustancial en muchos campos".

"Estamos contentos", dijo Liu He, afirmando que las conversaciones continúan.

El representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo que Trump no ha tomado una decisión con respecto a los aranceles que deben entrar en vigor en diciembre.

El acercamiento entre EE. UU. y China impulsaron los precios de los granos en Chicago

Los granos cerraron la jornada en el mercado de Chicago con subas considerables en sus cotizaciones gracias a las expectativas sobre un principio de acuerdo entre China y Estados Unidos, el cual se alcanzó tras el cierre de la sesión.



El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 1,35% (US$ 4,6) hasta US$ 343,9 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 1,39% (US$ 4,8) para concluir la jornada a US$ 349,2 la tonelada.



Los fundamentos de la suba radicaron en las expectativas del mercado por una solución del conflicto comercial entre Estados Unidos y China que llevan adelante hace ya más de un año.



"Los agentes están interpretando como auspiciosas las reuniones que se están llevando adelante entre funcionarios chinos y estadounidenses", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en su análisis diario sobre la actividad en Chicago.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy temprano en su cuenta oficial de Twitter, que "están sucediendo cosas buenas en las reuniones sobre conversaciones sobre comercio con China".



Dichas expectativas del mercado se encontraban en el camino correcto, ya que tras el cierre de las operaciones de hoy Trump anunció la suspensión de su plan para subir de 25% a 30% los aranceles a importaciones chinas por valor de US$ 250.000 millones, después de alcanzar un acuerdo parcial con el gigante asiático, que podrían firmar durante la cumbre de la APEC en noviembre en Chile.



Sus subproductos acompañaron el alza del poroto, con una suba de 0,92% (US$ 3,1) hasta US$ 338,3 la tonelada, mientras que el aceite ganó 0,44% (US$ 2,9) para ubicarse en US$ 657,6 la tonelada.



Por su parte, el maíz escaló 4,60% (US$ 6,9) y concluyó las operaciones a US$ 156,6 la tonelada, debido a buenas expectativas sobre las reuniones entre China y Estados Unidos y por las complicaciones climáticas en el Medio Oeste, con pronósticos de tormentas de nieve en ciertas zonas productivas.



Por último, el trigo trepó 3,03% (US$ 5,5) para ubicarse en US$ 186,7 la tonelada por compras técnicas por parte de los operadores y su apego a las subas del maíz.