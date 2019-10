Andino-gate: el periodista aclaró, pero oscureció, sigue el lío

El conductor contó que “arregló” el parto de su hija con el obstetra y le llovieron críticas. Tuvo que salir a dar explicaciones públicas

Una anécdota contada por Guillermo Andino en el programa radial “Metro y Medio” (que conducen Sebastián Wainraich y Julieta Pink) acerca del parto de su hija mayor, Sofía, fue el disparador de una inusitada polémica en los medios.

El conductor relató que “arregló” con el obstetra para que el nacimiento de su hija se produzca el 4 de noviembre y que de esta manera pueda coincidir con el aniversario de un gol histórico del club de sus amores: Racing (el que hizo en 1967 el Chango Cárdenas y consagró a La Academia). “Él no entendía nada de fútbol, pero como tenía un torneo de golf me dijo: ‘por mí no hay problema. Mejor’. Y adelantamos para el 4”.

Su esposa, Carolina Prat, se enteró 8 años después de este “acuerdo”: “Caro había quedado mal por esta cosita mía de arreglar con el obstetra”, comentó andino, quien no se imaginó semejante repercusión y tuvo que salir a aclarar el asunto, que fue calificado de “violencia obstétrica” por especialistas.

“Por supuesto que no se trata de violencia obstétrica. Yo jamás pondría en riesgo la vida de mi mujer por un capricho futbolero. Lo dije en chiste, quise hacer un comentario con humor, pero veo que fue tomado de otra manera”, reconoció el periodista, quien agregó: “Todo lo hablamos con Caro antes, y la verdadera razón es que ella estaba con un tema de presión arterial, y no se podía esperar mucho más para el nacimiento”.

Su esposa, ante el revuelo que generó, coincidió con esa versión: “Esto fue hace un montón, Sofi cumple 19 años en noviembre. En el octavo mes de mi embarazo empecé a tener presión alta porque empecé a engordar (...) pero mi presión estaba alta, entonces me medicaron y me dijeron que corría el riesgo de no tener un parto normal”. Prat deseaba “sí o sí” un parto natural y ante la sugerencia del médico de inducir el parto, ella aceptó. Dejó bien en claro que es “mera coincidencia” el día del nacimiento con el suceso futbolístico y le envió un claro mensaje a quienes denostaron a su marido: “La verdad es esa: yo jamás podría haber seguido con una persona que me puede mentir u ocultar el nacimiento de mi hija. Honestamente no está en mi forma de vida, en cómo soy yo… Es una mentira total”. Carolina interpretó que su esposo pretendió bromear en la radio “sin tomar dimensión” de lo que estaba diciendo y de lo que sucedería luego.

Repercusiones

Paula Chaves fue una de las primeras en manifestarse vía Twitter: “¡Me dan ganas de llorar! Que se pueda ejercer ese poder sobre la mujer y el bebé en un momento tan importante… Y esto pasa MUY seguido”, escribió.

Por su parte, la Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Fabiana Tuñez, opinó: “Andino considera a su compañera como un objeto de reproducción y el médico incurrió en violencia obstétrica. Ley 26.485. ¡Basta de violencia sexista!”. En esa misma línea, Raquel Vivanco (Presidenta del Observatorio “Ahora que sí nos ven) lanzó: “¿Qué si puedo creer lo que hizo Andino? ¡Pues claro! Lo que hizo él y el obstetra del ort... también. Las violencias machistas, entre ellas la obstétrica, son la regla no la excepción”.

Quien se explayó largo y tendido fue Malena Pichot, que le exigió una explicación a Andino sobre “esta caca” -refiriéndose al audio radial- y lo acusó generarle un “trauma” a su mujer para “poder ver un partido de fútbol” (cosa que tergiversó al no escuchar bien la historia). Luego sugirió que Prat puede estar expuesta a situaciones similares a diario: “Solo imaginen todas las mierdas que vive la esposa de Andino todos los días”.

Justamente Carolina Prat le respondió, porque desde Twitter hay un perfil falso: “Todo esto fue horrible, lo vivimos con mucha angustia. A Male Pichot le quiero decir que ella estuvo interactuando con el Guille Andino falso, Guillermo no tiene ninguna red social. Malena hasta a lo mejor pensó que estaba interactuando con mi marido”.

Quien sí salió a respaldar al periodista fue su colega Luis Novaresio: “Más allá de la pifia evidente por la que Guillermo se disculpa, quiero decir que Andino es un gran tipo, buen compañero y un padre con un amor por sus hijos que genera admiración. Demonizar o anatematizar no ayuda a cambiar dichos desafortunados”.