Santa Bárbara “A” recibe a Lomas

| Publicado en Edición Impresa

Se jugará hoy, desde las 16, una nueva fecha del torneo metropolitano masculino de hockey. En Primera División, Santa Bárbara “A” (29 puntos) recibirá a su par de Lomas (35), en Gonnet. Por la Primera B1, Universitario “A” (52, líder de la divisional) visitará a AACF Quilmes (19), mientras que Estudiantes (10) será local de Quilmes “B” (24). A todo esto, Santa Bárbara “B” (36) tendrá que visitar -a partir de las 14- a Bs. As. C. Scholl (31) por la Primera B2; mientras que Universitario “B” (15, puntero) se medirá contra GEBA “C” (7), en cancha de Santa Bárbara, por la Primera C.

En tanto, en Damas Estudiantes “C” (31) enfrenta a San Patricio (45) en P. Metro Domingo. Cabe destacar que la jornada de ayer de torneo de Damas se suspendió por la tormenta.