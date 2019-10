Mataron a balazos a un policía en un supermercado chino

Ocurrió durante un robo en un comercio chino en la localidad bonaerense de San Miguel

Un oficial inspector de la Policía bonaerense fue asesinado a balazos por al menos dos delincuentes que robaron dinero de un supermercado chino de la localidad de San Miguel y luego huyeron, informaron hoy fuentes de la fuerza.



El hecho se registró cerca de las 21.30 de anoche en un comercio ubicado en las calles Defensa y Benito Juárez, en el mencionado municipio del noroeste del conurbano, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar, que ahora son analizadas por los investigadores para intentar identificar a los homicidas.



Según las fuentes, todo comenzó cuando Lucas Giménez (35), padre de una hijo de 9 años y quien prestaba servicio en la comisaría 2da. de Bella Vista, realizaba compras mientras estaba de franco de servicio y vestido de civil.



La dueña del local contó a los investigadores que en ese momento ingresaron al local dos delincuentes armados y amenazaron al cajero que atendía cerca de la entrada.



Giménez, que estaba parado en uno de los pasillos, forcejeó con uno de ellos, que lo baleó al menos dos veces, una en la zona abdominal y otra en su pierna derecha.



Según puede observarse en la filmación, el policía fue atacado por un hombre que se hallaba con su cabeza tapada por la capucha de un buzo color blanco, que le disparó un balazo y que cuando Giménez estaba en el piso le revisó los bolsillos para robarle sus objetos personales mientras lo seguía apuntando con un arma de fuego.



Luego, los ladrones sustrajeron una suma de dinero del comercio y escaparon corriendo, agregaron las fuentes.



El personal policial que acudió al lugar solicitó ayuda al SAME, que trasladó de urgencia y en grave estado al efectivo al Hospital Raúl Larcade de San Miguel, donde Giménez murió a los pocos minutos de ingresar a raíz de la gravedad de las lesiones recibidas.



En tanto, el padre de la víctima, Francisco, dijo en diálogo con el canal de noticias TN que se enteró de lo ocurrido porque un vecino se le acercó a decirle "que en el supermercado se escuchaban disparos y había un revuelo".



"Me acerqué y lo veo a mi hijo, que había pasado minutos antes por acá para ir a comprar cuando llegaron estas dos lacras con intenciones de robo", relató.



Además, cree que Giménez "se identificó al ver la actitud de los ladrones" y ahí se produjo el forcejeo en el cual uno de ellos lo baleó.



"No le dieron tiempo a nada, los tipos hacen como en todos estos casos, rematan o vuelven a tirar a la persona que ya está indefensa, no sé con qué fin lo hacen o qué tienen en la cabeza", agregó el hombre, quien dijo que, a su criterio, "la delincuencia supera a las fuerzas de seguridad por más que se junten todas las fuerzas de seguridad que existan. Creo que hay más delincuentes que policías".



"Por lo que se ve en el video, los delincuentes remataron a mi hijo cuando estaba ya en el piso y por más que estaba indefenso", dijo el padre de Giménez.



El hombre, que también es un agente retirado de la fuerza bonaerense, resaltó el trabajo que cumplen los efectivos policiales "para resguardar los bienes ajenos" o "por proteger al otro" y que en esa tarea "dejan la vida".



"Estos hdp (sic) dejaron a un chiquito de 9 años sin su padre. Esta profesión es la que él abrazó. Pero le pedimos un poco de apoyo a la política y a la Justicia para los uniformados", explicó.



"Un chofer de colectivo o de taxi puede chocar y sufrir un accidente grave y un albañil se puede caer de un andamio", pero los policías están "para proteger al otro. Somos un trofeo para estos delincuentes, piensan que tienen alguna jerarquía por haber matado a un 'cobani', como dicen ellos", concluyó.



La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 18 del Departamento Judicial de Malvinas Argentinas, que ordenó las diligencias correspondientes para dar con los autores del crimen.



Con este caso. ya suman ocho los policías de la provincia de Buenos Aires asesinados en lo que va del 2019 en territorio bonaerense en manos de delincuentes.