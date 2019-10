Dulce espera: El Polaco y Barby Silenzi serán padres por primera vez juntos

El periodista Ángel de Brito fue quien confirmó la noticia en su programa

El cantante Ezequiel Cwirkaluk, más conocido como El Polaco, y la bailarina Barby Silenzi serán padres por primera vez juntos. Así lo confirmó este lunes Ángel de Brito en su programa "Los Ángeles de la mañana".

El periodista y jurado del Bailando -certamen de baile del que ambos salieron subcampeones en 2016- dio a conocer un audio en el que le ofrecieron ser padrino del bebé que está en camino.

De Brito dijo al aire en su programa que "dijimos al principio que había un embarazo polémico. No sabíamos que estaban buscando ni que la relación iba en este sentido. El embarazo fue buscado".

Y agregó: "Están casi de tres meses. Los dos están felices. Yo hablé con los dos. Yo me enteré cuando estaban de un mes porque fueron a hacerse una ecografía. Me pidieron que por favor no lo dijera. Ahora me autorizaron porque se lo están contando a mucha gente y va a empezar a circular".

"Esto me lo contaron, pero a ella le veía carita de contenta. Cambió todo muy rápido. Era demasiado sospechoso todo. Los que van a ser papás son Barby Silenzi y El Polaco. Empezaron juntos en 2015 en el Bailando y cuatro años después van a ser padres", cerró el conductor.