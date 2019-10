Otro exabrupto de Carrió: “Si no fuera gorda, sería puta”

| Publicado en Edición Impresa

La diputada nacional de la Coalición Cívica Elisa Carrió volvió ayer a ser protagonista de otro exabrupto, al afirmar que “si no fuera gorda, sería puta”.

Lo dijo durante un acto de campaña que compartió con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la Ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, la referente oficialista dijo: “Dios, para que vos puedas servirlo, te despoja de todo. Y a mí me despojó de todo. Hasta me puso una panza así enorme para que nadie crea que yo era linda. Si no, no iba a ser gorda, iba a ser puta”.

La insólita frase fue grabada en video y viralizada a través de las redes sociales y medios web, y se convirtió en el segundo comentario de este tipo en la misma semana. El jueves anterior Carrió afirmó en Twitter: “Nosotros somos feminismo nato. Yo soy la primera mujer en Latinoamérica que funda un partido. La primera que presidió las comisiones más importantes en la Cámara de Diputadas. Fui la primera candidata a presidente y me robaron. Fui loca, fui gorda, fui sucia, fui heterosexual. Decí que engordé, porque si no hubiera sido puta”.