Alfaro después de la derrota con Racing y antes de River: "El partido más importante de mi vida"

Luego de la derrota de anoche ante Racing por la Superliga, Gustavo Alfaro habló con los periodistas sobre el partido que se viene ante River y dejó una categórica definición.

"Es el partido más importante de mi vida", dijo el DT de Boca quien sobre el mismo tema puntualizó que "Más allá que me tocó ser campeón, ganar cosas internacionales. Por la trascendencia, lo que representa este partido, por el rival, para mí es el más importante de todos los que dirigí en mi vida".

Cuando faltan pocos días para la revancha con River por la semifinal de la Copa Libertadores Alfaro también reavivó la polémica sobre el VAR: "Coincido con (Wilson) Seneme que el partido Boca-River no se puede privar del, quizás, mejor VAR de Sudamérica como lo es la terna designada. Pero digo que ahí es donde uno pide que Conmebol tendría que haber cuidado un poquitito las formas, porque a mí me hubiese gustado también no privarme del mejor VAR en la cancha de River", disparó el técnico.

"No sé si ellos hubiese cobrado el penal que se cobró en la cancha de River", advirtió El entrenador xeneize.