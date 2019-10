Un golpe de tensión alcanzó los 400 voltios y causó un caos en Barrio Hipódromo

Así lo aseguraron vecinos que sufrieron explosiones de lamparitas y la quema de electrodomésticos. Susto, bronca y reclamos

Un golpe de tensión eléctrica que alcanzó los 400 voltios hizo saltar de susto y bronca anoche a vecinos de un sector de Barrio Hipódromo. Esta repentina subida de la energía, señalaron, provocó la quema de electrodomésticos y el estallido de lamparitas en distintos hogares. Esta mañana, mientras tanto, persistía en el barrio la preocupación con el servicio de luz porque no tenían suministro. En medio de este disgusto, aguardaban por la normalización del abastecimiento para continuar con sus actividades cotidianas y sobre todo para conocer el estado de aquellos artefactos del hogar que no alcanzaron a revisar.

Fue un golpe de energía repentino que ocurrió aproximadamente a las 20:20, según confió a este medio Jimena Arcando, quien junto a su madre se alertó de la fuerte subida de la tensión cuando "la heladera comenzó a hacer ruidos extraños" y las lamparitas de los distintos sectores de la casa "se encendieron mucho más de lo debido hasta que finalmente explotaron".

Desde su casa de 120 entre 35 y 36 la joven recordó que a los pocos segundos de iniciarse este cimbronazo eléctrico tanto las bombitas como los tubos de iluminación del hogar comenzaron a estallar provocando un momento de susto y preocupación. Lo mismo pasó con algunas luces de la calle, apuntó.

"Cuando escuchamos que la heladera hacía un ruido extraño y las lamparas parecía no dar más, desenchufamos todo", dijo. Sin embargo, no llegó a desactivar a tiempo la llave térmica y tuvo que lamentar la explosión de las bombitas.

Una suerte distinta corrieron un tío suyo que vive a dos cuadras de su casa y un vecino lindero, a quienes se les quemaron un televisor y un microondas, respectivamente. Ante estas pérdidas, Jimena aseguró que ambos damnificados ya presentaron reclamos a Edelap para obtener un resarcimiento y que "la empresa les pidió un montón de requisitos, por ejemplo los servicios de un técnico electrónico". Para el caso de su tío remarcó que "él es técnico y cuando hizo la medición del voltaje no le dio 220 que es lo debido sino 400, casi el doble"

"Fue un desastre, se me quemaron todas las lamparitas y no sé si se me quemaron los artefactos porque ahora no tenemos luz. Me comuniqué con Edelap y me dijeron que tengo que llamar a un técnico especializado y con CUIT y que me pase todo para presentar", contó Gladys Rainone desde 120 y 37.

Por su parte, Elsa Comas, otra afectada por la excesiva tensión advirtió por "el olor a cable quemado que quedó". "¿En qué condiciones habrán quedado esos cables?, no lo sabemos", se interrogó.

Ramiro, usuario afectado de 31 y 121, deslizó que "una cuadrilla de Edelap acudió a arreglar un fusible y que mandaron por lo menos 360 voltios de golpe". El vecino sostuvo que con esa acción "nos quemaron todo a todos los vecinos de la cuadra". "Vino una patrulla de Edelap, no arreglaron nada y se fueron", señaló.

Además esta mañana el barrio padecía un corte de luz y los vecinos aguardaban por el restablecimiento del suministro para corroborar que no tuvieran más artefactos quemados y para continuar con sus actividades de rutina. "Yo estudio y trabajo y no puedo hacer nada. Hace tres días que estoy así. El lunes también hubo un corte. Ayer explotó todo. Y hoy otra vez sin energía", renegó Jimena.