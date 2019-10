Pastizales y abandono en Los Hornos

| Publicado en Edición Impresa

Crecen los pastizales y el vuelco de basura en la esquina de 133 y 68, en Los Hornos, donde aseguran los vecinos que van por el sexto reclamo consecutivo ante la Municipalidad y hasta el momento no han conseguido resultados. “El abandono es evidente y no recibimos respuesta a este pedido puntual. El olor nauseabundo es tremendo y en cualquier momento vamos a sufrir la invasión de ratas si no se hace una limpieza urgente”.

También pidieron en el barrio que haya “algún control permanente, porque de poco puede servir si ahora limpian y al día siguiente vuelven a tirar basura. Es una cuestión sanitaria”, planteó Roberto, uno de los vecinos que se comunicó con este diario para plantear el reclamo de ese barrio de Los Hornos.