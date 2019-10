El dólar "contado con liqui" alcanzó nuevo récord y la brecha llegó al 30%

Personas y empresas operan con el CCL para acceder a divisas y resguardarlas en el exterior

En la semana previa de las elecciones presidenciales, la diferencia entre el "contado con liqui" (o CCL) y el dólar oficial llegó al 30% en la city porteña.

El CCL es la referencia que los inversores miran al momento de realizar operaciones de cambio de pesos en la Argentina por dólares en el exterior mediante la compraventa de acciones o títulos de deuda que cotizan en esa divisa.

Así, los inversores no solo consiguen dólares sino que dejan su tenencia en una cuenta bancaria en el exterior.

El martes, aunque el Banco Central (BCRA) vendió unos U$S300 millones de reservas para intentar llevar calma al mercado, el dólar cerró a $60,75 en el Banco Nación (BNA). El "contado con liqui" llegó a $78,72.

Los controles redujeron la operatoria del dólar oficial, pero impulsaron mecanismos alternativos (y legales), como el CCL, porque los ahorristas solo pueden comprar U$S10.000 a la vez que las empresas no pueden adquirir nada para atesoramiento.

En los últimos días, la brecha con el dólar blue o informal también se amplió. La divisa que se negocia en las cuevas, en negro, escaló este martes a más de 67 pesos.

En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA dejó sin cambios la tasa de interés de las Leliq, al convalidar el mismo valor de ayer que fue de 68,003%



El total adjudicado fue de $152.116 millones sobre vencimientos por $210.871 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $58.728 millones.



"La intensa actividad oficial con ventas en el segmento de contado y en los plazos más inmediatos de los mercados de futuros acotaron la corrección del tipo de cambio en la fecha", detalló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.



Y agregó que la demanda de divisas se mantuvo muy activa durante el desarrollo de las operaciones "exigiendo la presencia del BCRA para abastecer el mercado ante la insuficiencia de la oferta genuina".



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 603 millones y no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 471 millones, 180% más que ayer.



Los plazos más cortos concentraron más del 65% de los negocios.



octubre y noviembre se operaron a $61,20 y $67,65, con una tasa de 176,33% y 143,62%.